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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

5G için müjde! Sürpriz yerlerde kullanılabilecek

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5G için müjde! Sürpriz yerlerde kullanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek. Operatörlerimizin önümüzdeki süreçte ticari olarak Türkiye'nin her yerinde kullanılmadan önce bazı sürprizleri olabileceğini tahmin ediyorum. Bu noktada bizden deneme izni alarak sürpriz yerlerde 5G'yi sizle tanıştıracağını düşünüyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, GSM operatörlerinin Türkiye'deki sürpriz noktalarda vatandaşlara 5G deneyimi sunacağını belirterek, "2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek." dedi.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan mobil uygulama fuarı "Mobilefest İstanbul"un ikinci gününde düzenlenen "5G ve İleri Teknolojilerle Geleceğe Bakış Paneli"nin moderatörlüğünü yapan Sayan, mobil uygulamaların; maliyet ve zamandan tasarruf, kaliteli hizmet, ödeme kolaylığı ve müşteri memnuniyetine kadar pek çok beklentiyi yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Sayan, Avrupa'da teknolojiyi kullanan bir traktör üreticisinin geliştirdiği mobil uygulamaya değinerek, "Üretici traktör lastiğine yerleştirdiği sensörün yardımıyla topraktan aldığı veriyi hava durumu tahminiyle birleştiriyor ve o toprak için en doğru tohumlama dizilişini direksiyonun başında anlık olarak görebiliyor. Böylece çiftçinin işi kolaylaşıyor, hızlanıyor, ürün ise daha verimli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Mobil aplikasyonların hayatın akışını değiştireceğini vurgulayan Sayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'nin ticari olarak kullanılmasıyla ilgili çok kısa vadeli plan yapmıyoruz. Önceliğimiz mümkün olduğunca ortak yatırımın önünü açacak şekilde operatörlerimizin ortak yatırım yapmalarını sağlamak. Operatörlerimizin önümüzdeki süreçte ticari olarak Türkiye'nin her yerinde kullanılmadan önce bazı sürprizleri olabileceğini tahmin ediyorum. Bu noktada bizden deneme izni alarak sürpriz yerlerde 5G'yi sizle tanıştıracağını düşünüyorum. Vakti gelince onlar açıklayacaktır."
Sayan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bürokrasideki hantallığın geride kaldığına işaret ederek, "2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek." bilgisini verdi.

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