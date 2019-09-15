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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

5G fırsatı değere dönüşmeli

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5G fırsatı değere dönüşmeli

Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, birliğin dünya çapındaki çalışanlarına hem Türkiye’yi hem de Turkcell’i anlattı.

Ziyarette GSMA’in üst yönetimiyle de bir araya gelen Erkan, birliğin çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, bir yandan Turkcell’in Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlatırken diğer yandan da sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bir yandan 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilmesi için oluşturulan girişimleri desteklerken diğer yandan da üniversitelerle bu alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Tüm bunları Türkiye’nin 5G fırsatını değere dönüştürmesi ve bu alanda da dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak için yapıyoruz. Biliyoruz ki 5G küresel arenada ciddi bir rekabet unsuru olacak. Bu konuda önde olan ve standartları belirleyen ülkelerin gelecek dönemde söz sahibi olup geleceği şekillendirecek güce ulaşacakları aşikâr. Bu yüzden 5G’nin öncülerinden biri olmak çok önemli. 5G’nin her ülkede eş zamanlı olarak hayata geçemeyecek olması bu alandaki rekabeti daha da önemli hale getiriyor. Global ölçekte hazırlanan raporlardaki öngörüye göre 2024 yılına kadar 1.9 milyar aboneyle, dünyadaki popülasyonun yüzde 22’sinin 5G kullanması bekleniyor. Türkiye bu yüzden 5G fırsatını değere dönüştürmeli” diye konuştu” dedi.

Erkan, sözlerine şu şekilde devam etti: “5G ile birlikte artık altyapıyı ortak kullanmayı değil, ortak oluşturulmasını konuşmamız gerekiyor. Aklın yolu bir. Yurtdışında birçok operatör 5G altyapısını ortak oluşturma konusunda anlaşmalar yapıyor.”

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