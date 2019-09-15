5G fırsatı değere dönüşmeli
Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, birliğin dünya çapındaki çalışanlarına hem Türkiye’yi hem de Turkcell’i anlattı.
Ziyarette GSMA’in üst yönetimiyle de bir araya gelen Erkan, birliğin çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, bir yandan Turkcell’in Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlatırken diğer yandan da sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.
Bir yandan 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilmesi için oluşturulan girişimleri desteklerken diğer yandan da üniversitelerle bu alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Tüm bunları Türkiye’nin 5G fırsatını değere dönüştürmesi ve bu alanda da dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak için yapıyoruz. Biliyoruz ki 5G küresel arenada ciddi bir rekabet unsuru olacak. Bu konuda önde olan ve standartları belirleyen ülkelerin gelecek dönemde söz sahibi olup geleceği şekillendirecek güce ulaşacakları aşikâr. Bu yüzden 5G’nin öncülerinden biri olmak çok önemli. 5G’nin her ülkede eş zamanlı olarak hayata geçemeyecek olması bu alandaki rekabeti daha da önemli hale getiriyor. Global ölçekte hazırlanan raporlardaki öngörüye göre 2024 yılına kadar 1.9 milyar aboneyle, dünyadaki popülasyonun yüzde 22’sinin 5G kullanması bekleniyor. Türkiye bu yüzden 5G fırsatını değere dönüştürmeli” diye konuştu” dedi.
Erkan, sözlerine şu şekilde devam etti: “5G ile birlikte artık altyapıyı ortak kullanmayı değil, ortak oluşturulmasını konuşmamız gerekiyor. Aklın yolu bir. Yurtdışında birçok operatör 5G altyapısını ortak oluşturma konusunda anlaşmalar yapıyor.”
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