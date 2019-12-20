MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirildi
GeriEkonomi 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
20.12.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. 

Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. 

347’si erkek 225’i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi.

 Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle