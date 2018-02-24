57 bin talep geldi, satışı öne çekti

SUR Yapı’nın Antalya’da kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği projeye başta Antalya olmak üzere 155 farklı ülke ve 177 kentten 57 bin ön talep geldi. 1400 kişinin ev sahibi olduğu projeye olan yoğun talep üzerine 1105 adet bağımsız bölümden oluşan, Turkuaz etabı da satışa çıkarıldı. Yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 ay Sur Yapı bünyesindeki ödeme imkanı da sunuluyor. Turkuaz etabındaki 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 peşin indirimi de devam ediyor. 19 bin bağımsız bölümün yer alacağı Sur Yapı Antalya projesinin satışa çıkan etabında çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, göletler öne çıkıyor. Projedeki çok amaçlı futbol ve basketbol sahaları, koşu pisti ve açık hava fitness aletleri her yaş grubuna hitap ediyor.

‘YENİ BİR ŞEHİR’

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Yakın zaman önce Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümünü başlattık. Başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın 155 farklı ülkesi ve 177 farklı kentinden 57 binden fazla ön talep sayısına ulaşan projemiz bittiğinde Antalya’ya geleceğe miras modern ve yeni bir şehir inşa etmiş olacağız. Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek 1400 konutu kısa sürede sattık. Bu satışların yüzde 65’ini Antalya’ya yüzde 35’lik kısmını ise tüm Türkiye’ye ve diğer ülkelere gerçekleştirdik. Türkiye’nin markası Sur Yapı’ya gösterilen bu ilgiden dolayı hem Antalya’ya hem tüm Türkiye’ye ve Antalya seven tüm dünya vatandaşlarına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz” dedi.

TRAMVAY GEÇİYOR

Projenin içerisinde 1.3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacağını belirten Altan Elmas “Ortasından tramvayın geçtiği caddemizde yer alan dükkanlara yoğun bir ilgi var. Satışa açılan ticarilerin yüzde 95’lik kısmının satışını tamamladık. Yeni kısımları satışa açmak için çalışıyoruz. Cadde üzerinde yer alan ofislerde de benzer bir durum var, talebi karşılamak için yeni kısımların satışlarını öne çekiyoruz’’ dedi.

8 MİLYAR YATIRIM

Altan Elmas, Sur Yapı Antalya projesiyle ilgili şu bilgileri verdi; “Türkiye’nin örnek dönüşüm projesi kapsamında Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde yeni bir şehir inşa ediyoruz. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 249 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya’nın en büyük parkı olacak. Tramvay hattı, dönerek projenin içerisinden geçecek. Projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş caddesi, alışveriş merkezi olacak.” Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişiye ev sahipliği yapacağını dile getiren Elmas, dönüşüm projesinde öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceklerini ifade etti. Elmas, “Toplamda ise 19 bin bağımsız bölümü 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL’yi buluyor. Bir yandan istihdama diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak. Uygulanan çevreci dönüşüm modeliyle de Türkiye’ye örnek oluyoruz” diye konuştu.