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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

56.5 milyar TL’lik dev fon

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56.5 milyar TL’lik dev fon

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu’ndaki (TMSF) şirketlerin sayısı 955 olurken, bu şirketlerin değeri de 56.5 milyar liraya yükseldi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bu şirketlerde çalışan sayısı 44 bin 622 kişiye ulaştı. Şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü” diye konuştu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 değerlendirme toplantısına katılan Gülal, fona devredilen firmaların, finansal sonuçlarını açıkladı. Boydak Holding’in Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 7 grup şirketinin bulunduğunu anlatan Gülal, holdingin 2018 yılında sahip olduğu güçlü insan kaynağında herhangi bir azalmaya gitmediğini vurguladı. Gülal, ayrıca İstikbal markasıyla Kayserispor’a, Bellona markası ile de bayan basketbol takımına sponsor olarak spora olan desteklerini sürdürdüklerini bildirdi. Bağlı firmaların ihtiyaç duyması halinde yatırım yapmaktan da çekinmediklerini dile getiren Gülal, şunları kaydetti:

500 MİLYON $ HEDEF

“Boydak Grubu’nun 2017 yılında 8.6 milyar lira olan cirosu yüzde 14’lük artışla 2018 yılında 9.8 milyar liraya yükselmiştir. Grubun vergi öncesi karı (EBITDA) yüzde 26.5 artışla 1 milyar liradan 1.34 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemlerde ödenen vergiler ise yüzde 52’lik artışla 432 milyon liradan 658 milyon liraya ulaşmıştır. 2018’e 372 milyon dolar olan toplam ihracatı yüzde 5.1 artarak 391 milyon dolara yükseldi. 2 yılda toplam yatırımlar ise 419 milyon liraya ulaşmıştı. Boydak için bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedefimiz olacak. Boydak 1664 mağaza sayısına ulaştı. Boydak Holding mobilya sektörünün hemen hemen yüzde 60’ına sahip. Biz TMSF kayyumluğundaki şirketlere bir milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Bu şirketlerin katma değer üretmeye devam etmesi lazım. Biz Boydak Holding’i devraldığımızda bu grubun 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün 138 milyon dolar.” Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaların satışını düşünmediklerini, bu kapsamda Boydak Holding’in satışının da gündemlerinde olmadığını söyledi.

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