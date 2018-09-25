55 ülkeden alıcılar geliyor
TÜRK ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından hayata geçirilen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğine bu yıl 55 ülkeden 70 firma katılacak. İlki 2016 yılında düzenlenen bu etkinliğe Türkiye’den 37 üretici firmanın katıldığı bilgisini veren EVSİD Yurtiçi Projeler Komitesi Başkanı Oğuzhan Durmuş, bir o kadar da yurtdışından alıcı geldiğini söyledi.
Etkinliğin fuar gibi olmadığını belirten Durmuş, “Gelen alıcılar daha önceden seçilmiş, bu sektörde çalışmalar yapan, ana konseptleri bu ürünler olan ve firmalarda satın alma işlerini yürüten kişilerdi. Bu yüzden umulmadık bir satın alma gerçekleşti. Büyük fuarlarda satın alma işlemi kişiler firmaları tanımadığı için uzun bir süreçte gerçekleşiyor. Bu organizasyonda ise alıcı firmalar aylar öncesinden seçilip, katılımcı üretici firmaların şartları ve bilgileri önceden aktarıldığı için bu süreç daha hızlı oldu” diye konuştu.
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