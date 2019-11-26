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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İsmail SAYMAZ
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

55 müfettiş görev bekliyor

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
55 müfettiş görev bekliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan 55 yardımcı iş müfettişinin yazılı ve sözlü yeterlik sınavlarını geçtikleri halde ve yargı kararına rağmen müfettişliğe atanmadı.

Bir müfettiş, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu kararını uygulamayan bakanlık hakkında suç duyurusunda bulundu. H.K., 4 Mart 2013’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda iş müfettiş yardımcısı sıfatıyla işe başladı. H.K., iş müfettişi olabilmek için 13 Mayıs 2016’da yeterlik yazılı, 21-31 Mart 2017’de sözlü sınavı kazandı. H.K., boşta bulunan müfettişlik kadrosuna atanmak için başkanlığa başvurdu. Bu talebi “Atama süreçleri devam ediyor” diye geri çevrildi. H.K.’nin açtığı dava Danıştay 2. Dairesi’nin önüne geldi. Daire 8 Ocak 2019’da davayı karara bağladı. Kararda, üç yıllık stajdan sonra yazılı ve sözlü yeterlik sınavları geçenlerin müfettişliğe atanmasının öngörüldüğünü kaydedilerek, “Davacının haklı beklenti içerisine girdiği, ancak, aradan geçen zamana rağmen müfettişilik kadrosuna atanamadığı görülmektedir” denilerek, şöyle devam edildi:

“Hem bireylerin eylem ve işlemlerde devlete güven duyabilmesi ilkesini ifade eden hukuki güvenlik ilkesine, hem idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul sürede hareket ederek, mağduriyeti engelleme işlevi olan hukuki belirlilik ilkesine aykırı olacak şekilde idarenin gerekli kadro çalışmasını yapmayarak, davacının uzunca bir süre geçmesine karşın iş müfettişi olarak atamadığı...” Daire, H.K.’nin iş müfettişi olarak atanmasına ilişkin ret kararını kaldırdı. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu ise 1 Nisan 2019’da başkanlığın itirazını reddetti. Kurulun kararı yasaya göre 30 gün içerisinde uygulanması gerekirken, H.K.’nin ataması gerçekleştirilmedi. H.K., 16 Eylül 2019’da suç duyurusunda bulundu. Başlangıçta 400 olan müfettiş yardımcısı, yargı kararları üzerine yıllar sonra atanabildi. Bugün aralarında H.K.’nin de bulunduğu 55 iş müfettişi halen müfettiş yardımcısı olarak göreve gönderiliyor.

 

 

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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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