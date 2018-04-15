55 metrelik yelkenli Bodrum’da yapıldı
BODRUM’da şu ana kadar yapılan en büyük yelkenli guletlerden biri olma özelliğini taşıyan M/S MEIRA sularla buluştu.
Neta Marine tersanesinde Salmakis Yatçılık filosuna eklenmek üzere yapılan 55 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 6 kabin, 3 güverteye sahip, 3 direkli ve 740 metrekare yelken donanımına sahip süper yelkenli ile çok fazla tanınmayan Bodrum guletlerinin dünya çapında ismini duyurmayı hedeflediklerinin atını çizen şirket yetkilileri, “Ayrıca uluslararası pazarda ahşap guletlerin çok fazla tanınmaması ve sac teknelerin daha çok ilgi görmesinden dolayı bu teknenin özellikle sac olarak imal edilmesi tercih edilmiştir.
Tekne Rina klası ve Malta / Ticari 90 mil sınırlı navigasyon şartlarına göre yapıldı ve uluslararası charter pazarında tatil imkânı sağlayacak. Evan K. Marshall tarafından dizayn edilen süper yat, bünyesinde son teknolojik özellikleri barındırıyor. Teknenin ikinci kat güvertesinde 205 metrekare alan bulunuyor. Ayrıca en üst kat fly bridge bölümünde 105 metrekare açık alanda 8 ton su kapasiteli büyük bir jakuzi mevcut. Teknede ayrıca misafirlere farklı imkanlar sağlamak adına bir sauna ve bir masaj odası bulunuyor” dedi.
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