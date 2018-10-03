54 ülkenin kalıp ve iskele sistemi Türkiye’den
Kalıp ve iskele sistemleri üretimi yapan URTİM, sektör adına önemli potansiyel barındıran Azerbaycan pazarında bugüne kadar büyük çaplı yaklaşık 25 projeyi tamamlarken, yeni projelere de yöneldi.
KONUYA ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Azerbaycan’da, Dia Holding ve IC İnşaat’ın ortak projesi olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Haydar Aliyev Havalimanı, Üstay İnşaat’ın Socar Polipropilen Fabrikaları & Azeri Kimya Polietilen Fabrika projeleri ile Avesta Inc’nin Hazar Adası projesi gibi büyük projelerde URTİM sistemleri kullanıldı.
Azerbaycan pazarındaki çalışmalarını değerlendiren URTİM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “Bugüne kadar Azerbaycan’da büyük çaplı yaklaşık 25 proje tamamladık. Azerbaycan pazarı, sektörümüz için büyük fırsatlar taşıyor. Doğal zenginlikleri ve endüstriyel tesisleri ciddi bir fırsat oluşturuyor. Türk müteahhit firmalarımız Azerbaycan’da büyük projelerde yer alıyor. Özellikle endüstriyel projelerde ciddi bir bilgi birikimi ve potansiyele sahibiz. Türkiye’de ilk defa üretilen ROOFSET® Kayar Çatı Sistemimizi Azerbaycan’a ihraç ederek ülkemiz adına haklı bir gurur yaşıyoruz." diye konuştu.
Urtim olarak toplam ihracatlarının yüzde 10’unu Azerbaycan pazarından aldıklarını belirten Urfalılar, "İnşaatın yanı sıra endüstriyel tesisler, tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleri alanında uzmanlaşmamız bize büyük bir katkı sağladı. Farklı sektörlere ve farklı ülkelere odaklanmış olmanın avantajlarını her zaman yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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