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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
03.10.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

54 ülkenin kalıp ve iskele sistemi Türkiye’den

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54 ülkenin kalıp ve iskele sistemi Türkiye’den

Kalıp ve iskele sistemleri üretimi yapan URTİM, sektör adına önemli potansiyel barındıran Azerbaycan pazarında bugüne kadar büyük çaplı yaklaşık 25 projeyi tamamlarken, yeni projelere de yöneldi.

KONUYA ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Azerbaycan’da, Dia Holding ve IC İnşaat’ın ortak projesi olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi,  Haydar Aliyev Havalimanı, Üstay İnşaat’ın Socar Polipropilen Fabrikaları & Azeri Kimya Polietilen Fabrika projeleri ile Avesta Inc’nin Hazar Adası projesi gibi büyük projelerde URTİM sistemleri kullanıldı.

Azerbaycan pazarındaki çalışmalarını değerlendiren URTİM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “Bugüne kadar Azerbaycan’da büyük çaplı yaklaşık 25 proje tamamladık. Azerbaycan pazarı, sektörümüz için büyük fırsatlar taşıyor. Doğal zenginlikleri ve endüstriyel tesisleri ciddi bir fırsat oluşturuyor. Türk müteahhit firmalarımız Azerbaycan’da büyük projelerde yer alıyor. Özellikle endüstriyel projelerde ciddi bir bilgi birikimi ve potansiyele sahibiz. Türkiye’de ilk defa üretilen ROOFSET® Kayar Çatı Sistemimizi Azerbaycan’a ihraç ederek ülkemiz adına haklı bir gurur yaşıyoruz." diye konuştu.

Urtim olarak toplam ihracatlarının yüzde 10’unu Azerbaycan pazarından aldıklarını belirten Urfalılar, "İnşaatın yanı sıra endüstriyel tesisler, tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleri alanında uzmanlaşmamız bize büyük bir katkı sağladı. Farklı sektörlere ve farklı ülkelere odaklanmış olmanın avantajlarını her zaman yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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