535 bin çiftçiye ‘Tarım Kart’
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen törene katıldı.
Bakan Pakdemirli, “Tarım Kart ile çiftçimizin en büyük faydasına olacak işi yaptık. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, mazotunu, yemini ve danışmanlık hizmetlerini bu kartla alacak. Proje olarak da tarımsal destekleri ayni ve maddi olarak bu kart üzerinden vermek için Tarım Kredi ile çalışıyor ve neticelendiriyor olacağız” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım Kart ile yıllık tahmini 2.5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacağını belirtti. Turhan, “Kooperatif üyelerinin PTT’ye ait işyeri ve ATM’lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak” dedi. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, “Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz” dedi. Ortak çağrı merkezi kurmak ve cep telefonundan ulaşılabilen ortak bilgi sistemi oluşturmak için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Poyraz, bu sistemle çiftçilerin Tarım Kredi'ye telefonla sipariş verebileceklerini bildirdi.
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