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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

51 ülkenin ev ve mutfak eşyaları sektörü İstanbul’da buluşacak

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51 ülkenin ev ve mutfak eşyaları sektörü İstanbul’da buluşacak

EVSİD Başkanı Burak Önder “20-23 Kasım’da ev ve mutfak eşyaları sektörü için önemli bir etkinlik olan Invitation Only etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Bir B2B etkinliği olan Invitation Only, tüm dünyadan alıcılarla Türk mutfak sektörünü İstanbul'da buluşturacak” dedi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, “20-23 Kasım’da ev ve mutfak eşyaları sektörü için önemli bir etkinlik olan Invitation Only etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Bir B2B etkinliği olan Invitation Only, tüm dünyadan alıcılarla Türk mutfak sektörünü İstanbul'da buluşturacak.” dedi.

Önder, EVSİD’in 2020 yılı hedefleri ve ihracat stratejilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2014 yılından bu yana ihracatçı firmalar olarak hem iç pazardaki zorluklar hem de global rekabet koşulları ile mücadele ettiklerini ancak bunun yanında pazarlama faaliyetlerini artırarak sürekli büyüme trendini koruduklarını belirtti.

2019 yılının bu açıdan oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Önder, “Dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiği ve dönüştüğü bir süreci yaşıyoruz. Evrensel bir bakış açısıyla işlerimizi yürütmek zorundayız. EVSİD olarak 4 yaşında genç bir derneğiz ama 4 yılda 22 ülkede 30 organizasyon, yurt dışı faaliyeti yapmışız.” diye konuştu.

Önder, Fas, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Latin Amerika’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, Hong Kong’da önemli bir fuar organizasyonunu tamamladıklarını anlatarak, 20-23 Kasım tarihlerinde de sektör için önemli bir etkinlik olan Invitation Only etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Bir B2B etkinliği olan Invitation Only'nin tüm dünyadan alıcılarla Türk mutfak sektörünü İstanbul'da buluşturacağını aktaran Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yıl Invitation Only her zamankinden daha güçlü. 2018 yılındaki organizasyonumuz çok başarılı geçmiş ve birçok firmamız farklı ülkelere ihracata başlamıştı. Bu başarı ağızdan ağıza yayıldı ve böylece Türk katılımcı sayımız 2018'e göre yüzde 50 artarak 58'e ulaştı. Salonumuzun kapasitesini doldurduğumuz için maalesef artık yeni başvuru da alamıyoruz. Diğer taraftan 51 farklı ülkeden 81 alıcı firma iş görüşmelerine katılmak için kayıt yaptırdı. Bu rakamlar ülkemizde düzenlenen fuarlarda bile görmediğimiz çeşitlilikte alıcıların etkinliğimize katılacağını gösteriyor."

Invitation Only konseptinin bu noktaya gelmesinde projeye inanan katılımcı firmalar ile Ticaret Bakanlığı’nın desteklerinin çok önemli olduğunu belirten Önder, "Sektörümüzün ihracatının gelişimi için Invitation Only projemizi çok önemsiyor ve 2020 yılında daha da büyütebilmek için Ticaret Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

“INVİTATİON ONLY ETKİNLİĞİNİ AVRUPA, LATİN AMERİKA VE ASYA’YA TAŞIMAYI PLANLIYORUZ”

Önder, kuruldukları günden bugüne oldukça fazla ülkede B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve zaman içerisinde büyük tecrübe kazandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl Kolombiya’da gerçekleştirdiğimiz proje Ticaret Bakanlığımız tarafından en iyi uygulama örnekleri arasına seçildi. Tüm bunlar bizim gibi genç bir dernek için çok anlamlı ancak biz sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında Invitation Only etkinliğini Avrupa, Latin Amerika ve Asya’ya taşımayı planlıyoruz. Ayrıca Güney Kore, Kanada, Kenya ve ABD pazarına yönelik de faaliyetler kurguladık. Invitation Only konsepti ile hedef ülkelerden ziyade hedef bölgeler olarak faaliyetlerimizi planlamaya başladık.

Örneğin Avrupa pazarı için Polonya merkezli bir çalışma ile sadece Polonya değil çevre 15 ülkeden alıcıları tek bir noktada toplamayı düşünüyoruz. Benzer uygulamayı Latin Amerika ve Asya’da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. ABD ve İngiltere gibi uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyduğumuz pazarlar için farklı düşüncelerimiz var. Bu pazarlar için sadece bir defalık organizasyonlardan ziyade fuar katılımları, alım heyetleri, iş görüşmeleri gibi farklı aktiviteleri ortak bir platformda gerçekleştirecek bir yapı üzerinde çalışıyoruz."

SEKTÖRÜN 2020 YILI İHRACAT HEDEFİ 3,3 MİLYAR DOLAR

Önder, B2B’lerin faydasını artırma konusunda öncelikle hazırlıklara erken başlamanın önemli olduğuna işaret ederek, "Belirli bir pazarda gerçekleştirilen B2B organizasyonunun ikinci ve hatta üçüncü yıl devam ettirildiğinde verimin çok daha arttığını gözlemledik. Bu nedenle her yıl farklı pazarlarda faaliyet gerçekleştirmek yerine belirli pazarlarda derinleşmeye de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün ihracat rakamlarına da değinen Önder, “2019 toparlanma yılı oldu. 2018 yılında 2,5 milyar dolar olan ihracatımızın 2019 sonu itibarıyla yüzde 15 artışla 2,9 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz. 2020 yılı için ihracat hedefimizi de 3,3 milyar dolar olarak belirledik.” diye konuştu.

“PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR”

Önder, Türkiye’nin ihracat açısından çok pazar kaybettiğini belirterek, Irak, İran, Suudi Arabistan, Dubai, Mısır gibi ülkelerdeki sıkıntıların ihracata da etkisinin olduğunu söyledi.

İhracatta rakamdan daha çok nitelikli ihracata bakmak gerektiğini vurgulayan Önder, “Pazar çeşitliliğini sağlamamız gerekiyor. İhracat fazlası veren bir sektörüz. Bunu arttıracağımızı düşünüyorum. Evrensel bakış açısı çok önemli. Dünya büyük balığın değil hızlı balığın kazandığı bir hal aldı. Dubai, Hollanda, Panama, Singapur incelenmesi gereken yerler. Bizim onlardan eksiğimiz yok. Lojistik yanımızı geliştirmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Önder, fiyat, kalite ve ulaşılabilirlikte Türkiye’nin önde olduğuna, ancak tasarım yanının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Teşviklere ilişkin soru üzerine Önder, teşvikler ile ilgili pozitif yanların olduğunu belirterek, “Teşvik, Türkiye’de tekrar ele alınması gereken bir konu. Teşviklerde bütün kalemlere bakıldığında bambaşka bir hikaye yazılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

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