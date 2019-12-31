51 milyona koşuyoruz

2019’da 51 milyondan fazla turist hedefini, yılın bitmesine bir ay kala yakalamak üzere olan Türkiye, ilk 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık 43 milyonunu yabancılar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) en son açıkladığı 9 aylık verilerde yurtdışı ikametli vatandaş sayısı da 5 milyon 136 bin 324 olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Kasım 2019 sınır verilerine göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye’yi yüzde 14.31 artışla 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaret etti. Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11.41 artış ile 2 milyon 190 bin 622 oldu.

Türkiye’ye yılın ilk 11 ayında en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.42 artış yaşayan Rusya 6.9 milyonla birinci, yüzde 11.6 artış yaşayan Almanya 4.8 milyonla ikinci, yüzde 13.30 artış yaşayan İngiltere 2.5 milyonla üçüncü oldu. Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) Aralık 2019 verilerinde ise Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncılığını korudu. UNWTO’nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu. Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6’ncı ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da en çok turisti ağırlayan 4’üncü ülke oldu.

DOLULUKLARDA ARTIŞ SÜRDÜ



TÜRKİYE Otelciler Birliği’nin (TÜROB) açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin kasım 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine yüzde 2.4 artarak yüzde 64.9 olarak kaydedildi. Ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR), Kasım 2018’e göre yüzde 6.3 artışla 66.5 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 8.9 artışla 43.2 Euro’ya yükseldi. 11 ayda ise Türkiye’nin ortalama dolulukları yüzde 2.5 artışla yüzde 68.2’ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.7 artışla 78.2 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13.5 artışla 53.3 Euro’ya yükseldi. Ocak-Kasım 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 73.2 olurken, ortalama oda fiyatı ise 113.7 Euro olarak tespit edildi.