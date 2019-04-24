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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

509 milyon liralık borç kapandı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
509 milyon liralık borç kapandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen vatandaşlar için yapılan indirim kampanyasına yoğun katılım oldu.

Konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya toplam 8 bin 735 vatandaş başvurdu. 21 Mart-19 Nisan tarihleri arasında başvuran vatandaşlar 509 milyon 523 bin TL’lik borcunu ödedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada 7 bin 400 vatandaş 455 milyon 244 bin TL’lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı. İndirim kampanyasında bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar için esnek ödeme planı yapıldı. Borcunun tamamını kapatamayan 1.335 konut ve iş yeri alıcısı ise 54 milyon 278 bin TL’lik peşin ödemeyle yüzde 22 indirimden faydalandı.

509 milyon liralık borç kapandı

KİŞİSEL TASARRUF

TOKİ yetkililerinin verdiği bilgiye göre kampanya katılan vatandaşların yüzde 77.56’sı 395 milyon 197 bin TL’lik borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı. Öte yandan TOKİ’nin hayata geçireceği 50 bin sosyal konut için başvuru süresi de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 67 ildeki 140 proje için 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplandı. 636 bin 787 kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Ev sahibi olanları belirleyecek kura çekilişleri de bu ay başlayacak. TOKİ eliyle 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hayata geçmesi planlanıyor. Çalışmalarına başlanan 50 bin sosyal konut bu hedefin ilk halkasını oluşturuyor. 4 yıl içinde en fazla talep gelen illerde dar gelirli vatandaşlar için 200 bin konut daha yapılması planlanıyor.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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