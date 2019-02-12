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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Fatih YILMAZ/ZİLE (Tokat), (DHA)
12.02.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

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500 yıl önce yapılmıştı! Turistler akın ediyor

TOKAT’ın Zile ilçesinde Osmanlı Dönemi’nde yapılan, mülkiyeti Bıyıklı İbrahim Ağa Vakfı’na ait Yeni Hamam’ın giriş kapısının üzerindeki ’kuş sarayı’, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. ’Kuş sarayı’nda, yaklaşık 500 yıldır kuşlar olduğu belirtildi.

Zile’ye bağlı Cedit Mahallesi Fenerci Sokak’ta bulunan, 16’ncı yüzyılda Osmanlı Dönemi’nde yapılan Yeni Hamam’da, bugün de hizmet veriliyor. Kuzey- güney doğrultusunda uzanan, 4 eyvanlı ve köşe halvetli plan tipinde inşa edilen hamam, ilçedeki önemli eserler arasında yer alıyor. Kuzeyden itibaren sırayla soyunmalık, soğukluk, sıcaklık ve su deposu bölümlerinden oluşan hamamın giriş kapısının üzerinde ise ’kuş sarayı’ yer alıyor. Özellikle serçelerin barınması için oluşturulan ’kuş sarayı’nda, yüzyıllardır kuşlar bulunuyor.

500 yıl önce yapılmıştı Turistler akın ediyor

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, eserin, ilçenin önemli hamamlarından olduğunu belirterek, "Bu hamamın en büyük özelliği, giriş kapısının üstünde bulunan ’serçe sarayı’dır. Bundan 500 yıl önce ecdat, kuşlara yuva yapmışlar. O kuşlar, 500 yıldır bu ’serçe sarayı’nın içerisinde barınıyorlar. Ecdadın tarihe, çevreye ve hayvanlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu hamam da şu anda faaliyette. Restorasyonla iç tarafı yapıldı. 1500’lü yıllarda yapılmış. Tarihi bir vakfiye hamamı. ’Serçe sarayı’nı İstanbul’da bazı camilerde görebiliyoruz. Bir de Bursa’da birkaç yerde var. ’Kuş sarayları’, ’kuş evleri’ diye geçiyor. Sanatsal açıdan bakıldığında penceresi, kapısı; blok bir granit taş oyularak, yapılmış içerisinde bölmeler var, yavruluğu var. Ecdat özenerek, kuşlara güzel bir saray yapmış" dedi.

500 yıl önce yapılmıştı Turistler akın ediyor

 

İşletmeci Murat Dişkaya ise hamama, yerli- yabancı turistlerce ilgi gösterildiğini kaydederek, "Genelde dışarıdan gelen misafirlerimiz fotoğraf çekmek istiyor. Tarihçesi geçmişe dayandığı için. Gündüzleri kadınlara, akşamları ise erkeklere hizmet veriyoruz" diye konuştu.

 

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