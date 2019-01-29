500 euroluk banknotlara veda
ECB, 19 üye ülkeden 17'sinde 500 euroluk banknotların basımının durdurulduğunu açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak’tan itibaren 19 üye ülkeden 17'sinde 500 euroluk banknotların basımı durduruldu.
Söz konusu banknotların diğer ülkelere göre daha çok kullanıldığı Avusturya ve Almanya'da ise sorunsuz bir dönüşüm amacıyla 26 Nisan'a kadar bu para basılacak.
ECB'nin istatistiklerine göre dolaşımdaki paraların sadece yüzde 2,4'ünü 500 euroluk banknotlar oluştururken bu paraların değeri ise piyasadaki tüm euroların yüzde 20'sinin üzerinde.
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