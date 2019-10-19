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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Özge EĞRİKAR
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

500 bin liraya açılacak!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
500 bin liraya açılacak!

Online otel organizasyonu sitesi ‘booking.com’ 2.5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de faaliyetlerine devam edebilecek. TÜRSAB’ın diğer seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davanın dünkü duruşmasında mahkeme 500 bin lira teminatla sitenin yeniden faaliyete başlayabileceğine hükmetti.

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon sitesi ‘booking.com’ ile ilgili davada mahkeme, sitenin içeriğinin haksız rekabete yol açtığını, seyahat acenteliği faaliyeti yürüttüğünü ve haksız rekabet oluşturan reklamlara sitede yer verildiğini belirterek bu reklamların kaldırılmasına karar verdi. Sitenin tamamen kapatılmasına gerek olmadığını belirten mahkeme, 500 bin lira teminat yatırılması halinde sitenin faaliyetlerine devam edebileceğine hükmetti. Site, 29 Mart 2017’de kapatılmıştı.

4 YIL ÖNCE DAVA AÇILDI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), diğer seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla Hollanda merkezli dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi ‘booking.com’ şirketine 4 yıl önce dava açmıştı. TURSAB ayrıca ‘booking.com’ şirketinin faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, iki yıl önce ‘booking.com’ şirketinin, Türkiye’deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. ‘booking.com’ sitesinin avukatları da Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına itiraz etmişti. Mahkeme, davalı şirketin itirazını reddetmişti. Booking.com’un avukatları ikinci kez itirazda bulunmuş ve mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında sitenin faaliyetlerine devam etmesini istemişti. Ancak mahkeme ikinci itirazı da reddetmişti.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı TÜRSAB ile davalı sitenin avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, TÜRSAB’ın açtığı davayı kabul etti. Davalı ‘booking.com’ adlı sitenin haksız rekabete yol açtığını kararında açıklayan mahkeme, sitenin faaliyetlerinin seyahat acenteliği olduğunu belirtti. Mahkemenin kararında, “Davalı site haksız rekabete yol açan reklamlara yer vermiştir. ‘booking.com’ olarak en iyi fiyatları garanti eden bir internet sitesi kurmayı amaçlıyoruz’, ‘En düşük fiyatlar’, ‘Booking.com hem şehirlerde hem de deniz kenarı veya kırsal bölgelerde en iyi otel fiyatlarını garanti etmektedir’ vb. şekilde haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi” denildi.

Haksız rekabet kararını değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Biz söz konusu portalın belgesiz, vergi vermeden ülkemizde seyahat acenteciliği faaliyeti yapmasına itiraz etmiştik. Mahkeme, bakış açımızda haklı olduğumuz yönünde net bir karar verdi. Karar bu yönden diğer yabancı menşeli firmalar için de emsal niteliği taşıyor. TÜRSAB olarak bundan sonraki süreçte ülkemizde belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmeden, vergi vermeden faaliyet gösteren tüm yabancı ülke menşeli firmalara aynı yasal süreci başlatacağız. Mahkeme kararına göre booking.com’un ülkemizde faaliyetlerine devam etmesi için seyahat acentası belgesi alması gerekiyor. Bu noktada artık söz Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda” diye konuştu.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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