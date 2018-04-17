Onbinlerce memuru ilgilendiren haber... Öncelik onların olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu lojmanlarının satışını, öncelikli olarak içinde oturan memurun talebi üzerine yapacaklarını belirterek, "İhaleye çıkacağız ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkını ilk olarak memurumuza vereceğiz." dedi.



Maliye Bakanlığının iki ayrı Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu lojmanlarının satışını da düzenleyen kanunun geçen yıl yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu kanunun uygulanmasına ilişkin açıklayıcı hükümlerin bulunduğu tebliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Ağbal, tebliğle lojmanların öncelikli satın alma hakkını memurlara verdiklerini söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak, toplumun tüm kesimleri gibi memurları da düşünerek kararlar aldıklarının altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Satışa, öncelikle kat mülkiyeti olan konutlarda halihazırda oturan ve satın alma talebi bulunan konutlarla başlayacağız. Kat mülkiyeti bulunmayan konutların da kat mülkiyetinin çıkarılması sağlanacak ve onlar bundan sonra satışa konu edilecek. Şu anda savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar hariç, satışa konu 50 bin lojman var. Bu lojmanların satışını, kamu kurumlarımızın yapacağı çalışmalar çerçevesinde, öncelikli olarak içinde oturan memurumuzun talebi üzerine yapacağız. İhaleye çıkacağız ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkını ilk olarak memurumuza vereceğiz yani memurumuz ihale sonucunda oluşan fiyat üzerinden, 'Bu konutu ben alacağım.' derse, peşin ödemede ortaya çıkan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alabilecek. Taksitle ödemek isterse yüzde 25'i peşin, 48 aya kadar taksitle kendisine satacağız. Memurumuz, bu satışlar için banka kredisi de kullanabilecek."

"HAZİNE TAŞINMAZLARI EN ETKİN ŞEKİLDE KULLANILACAK"

Bakan Ağbal, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine taşınmazlarının kamu idarelerine tahsisiyle ilgili tebliğle de kamu kaynağı olan bu taşınmazların ekonomik, etkili ve verimli kullanılması amacıyla tahsis kriterlerinin belirlendiğini bildirdi.

Bu kapsamda, kamu idarelerinin öncelikle varsa kendi mülkiyetlerindeki taşınmazları kullanmalarının, mevcut tahsisli taşınmazların boş ve atıl kısımlarının en etkin şekilde değerlendirilmesinin sağlandığını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Yine bu tebliğle imar planında konut, ticaret ve sanayi alanı olarak ayrılan Hazine taşınmazları için tahsis talebinde bulunulamayacak. Kamu idareleri mevcut ve gelecek yıllardaki ihtiyaçlarını dikkate alarak tahsis talebinde bulunacak ve zorunlu olmadıkça şehir merkezlerinde ve kıymetli alanlarda yer alan Hazine taşınmazlarını talep edemeyecek."

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