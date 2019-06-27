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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.06.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

50 yıllık umumi tuvalet iflas etti! Vatandaşlar zor anlar yaşıyor...

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Bursa'da 50 yılı aşkın süredir hizmet veren umumi tuvalet iflas edince çarşı esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.

Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı'nda bulunan Kayhan Camii'ne ait umumi helanın işletmecisi, giderlerini karşılayamayınca zarar etti.

50 yıllık umumi tuvalet iflas etti Vatandaşlar zor anlar yaşıyor...
Tuvalet işletmecesi zararını karşılayamayınca helanın kapısına kilit vurdu. Tuvaletin neden kapandığını merak edenlere ise caminin kapısına astığı 'WC zarar ettiği için kapanmıştır' tabelasıyla cevap verdi.
50 yıllık umumi tuvalet iflas etti Vatandaşlar zor anlar yaşıyor...
Kısa sürede tepkilere yol açan umumi hela sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşılmaya başlandı. Çarşı esnafından bazıları, "Burası 50 yıllık cami. Çarşının esnafı yıllardır hacet gidermek için buraya gidiyordu. 
50 yıllık umumi tuvalet iflas etti Vatandaşlar zor anlar yaşıyor...
Ama nasıl olduysa zarar etmiş. Buradaki çarşı esnafını geçtik, alışverişe ziyarete gelen vatandaşlar da burayı kullanıyordu. 
50 yıllık umumi tuvalet iflas etti Vatandaşlar zor anlar yaşıyor...
Kadınlar açısından da zor bir durum. Bizim için de öyle. Şimdi biz ihtiyaç gidermek için nereye gideceğiz” diyerek sitemde bulundular.
50 yıllık umumi tuvalet iflas etti Vatandaşlar zor anlar yaşıyor...

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