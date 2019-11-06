50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği olacak...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği olacak...
GeriEkonomi 50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği olacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
06.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği olacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yükseği olacak...

1970’lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye’nin en yüksek köprüsü, Bitlis’in Hizan ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılış için gün sayıyor.

Botan Köprüsü üzerinde 1970’lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 120 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edilmesinin ardından bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniliyor. Bitlis’in Hizan ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan ve Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek. Botan Çayı üzerinde 3 köprü ve 65 kilometrelik yolda, ayrıca kar tünelleri de inşa edildi. 450 kişinin çalıştığı köprü inşaatında sona yaklaşılırken, 450 metrelik köprünün yüksekliği ise 120 metre art germeli dengeli konsol Botan Köprüsü bölgede de ilk olacak. Köprünün projesine 1970’li yıllarda başlanmış, çeşitli sebeplerden dolayı inşaatı tamamlanamamış. 2015 yılında yapımını üstlenen firma 65 kilometrelik yol ve köprüleri tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiyenin en yükseği olacak...
“BOTAN KÖPRÜSÜ, 120 METRE YÜKSEKLİĞİNDEDİR”

Bölge ve iklim şartlarını sonuna kadar zorladıklarını belirten Şantiye Şefi Cezmi Avcı, projenin Bitlis, Hizan ile Siirt’in Pervari ilçesini birbirine bağlayacağını söyledi. Avcı, “Köprümüz art germeli dengeli konsol köprü olarak bölgede bir ilk. Botan Köprüsü, 450 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğindedir. Köprüde son imal aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki bir ay hava şartları elverişli olursa, köprüyü bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiyenin en yükseği olacak...
“ŞANTİYE OLARAK 450 ELEMANLA ÇALIŞIYORUZ”

Avcı, Botan Köprüsü’nde iklim şartları nedeniyle kısa süreli aksamalar olsa da çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek, “Firma olarak burada 60-65 kilometre yol bitirmiş durumdayız. Bununla beraber Botan Köprü imalatı başladı. Şantiye olarak 450 elemanla çalışıyoruz. Mevsimsel özelliklerden dolayı, kış aylarından dolayı şantiyede ara ara duraksama yaşadık. Kış aylarında fazla çalışmadık. Türkiye’de bacak açıklığı olarak en büyük açıklığa sahip olduğu için Botan Köprüsü Türkiye’de bir ilk. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bir ay sonra burayı trafiğe açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiyenin en yükseği olacak...
“PROJE 50 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR"

Bacakların arasındaki uzunluğun 120 metre olduğunu da sözlerine ekleyen Avcı, şöyle devam etti:
“Bacak kalınlıkları 10 metreye 10 metredir. Topraktaki uzunluğu da hesaba katarsak, 165 metrelik yüksekliğe sahip. Yol platformu 14 metre, korkulukları ve yürüyüş yolları ile dizayn ediliyor. Buradaki çalışmalara firma olarak bizler 2015 yılında başladık. Ancak proje 50 yıl önceye dayanıyor. Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Şeflerin desteklenmesi, temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.”

50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiyenin en yükseği olacak...
“DEVLETİMİZ BU BÖLGEYE ÇOK BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTI”

Şantiye Şefi Cezmi Avcı, yolun tamamlanmasının ardından Hizan ile Pervari’nin birbirine bağlanacağını ifade ederek, “Daha önce gördüğünüz patika yollardan vatandaşlar geçiyordu. Sağ olsun devletimiz bu bölgeye çok büyük yatırımlar yaptı. Köprü, Pervari’ye bağlı Beğendik beldesi ile Pervari sınırında bulunuyor. Beğendik ve Pervari’yi bağlama görevini görecek. Şu an bulunduğumuz konum Pervari’ye bağlı Beğendik beldesi. Botan Köprüsü’nden Pervari’ye yaklaşık 20 kilometre. Buradan Beğendik’e 2 kilometre. Bu bittiği takdirde Hizan, Beğendik, Pervari, Siirt ve Bitlis’i birbirine bağlayacaktır. Projenin adından da anlaşıldığı gibi Küçüksu Yol Ayrımı Pervari İl Yolu. İnşallah halkımız burada rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiyenin en yükseği olacak...

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle