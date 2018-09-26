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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.09.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

50 yıllık ambalaj devinden konkordato ilanı

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50 yıllık ambalaj devinden konkordato ilanı

Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi, ekonomik koşulların finansal dengesine olumsuz etkisi, döviz kuru ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle Eminiş Ambalaj’ın yaptığı konkordato talebine olumlu cevap vererek, üç ay süre ile şirket hakkındaki tüm takip işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz gerek aşağıda arz ettiğimiz sebepler gerekse bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunmuş olup ilgili mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunun 287. Maddesi gereğince şirketimize üç aylık geçici süre ile hakkında yapılacak tüm takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı vermiş bulunmaktadır" denildi.

Yarıyıl bilançosuna göre şirketin neredeyse tamamı banka kredisi olmak üzere 26.2 milyon lira kısa vadeli finansal borcu ve 43 milyon lira ticari borcu bulunuyordu.

Yasal düzenlemelere göre borçlarını ödeyemeyen şirketler vade uzatımı veya tenzilat yapılarak borçlarını ödeyebilmek için ya da olası bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyorlar. Konkordato talebi için başvurulan mahkeme, genel olarak üç aylık geçici süre ile şirketlerin aleyhine yapılacak tüm takip işlemlerini durdurabiliyor, bu geçici sürenin ardından yine mahkeme tarafından borçlu şirkete bir ile bir buçuk yıl arasında kesin süre veriliyor.

Konkordato nedir
Konkordato nedir?

Şirketin açıklamasında, "Şirketimizin konkordato talebinde bulunma sebepleri aşağıda arz edilmiştir" denildi ve bu nedenler şöyle sıralandı:

1. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle talebin daralmasının şirket finansal dengesine olumsuz etkisi

- Ülkemizdeki ekonomik sorunlar nedeniyle talebin daralması neticesinde satışlarımız düşmüş ve şirketimiz elde etmesi gereken nakitleri elde edememiş bu durum şirketimizin finansal krize girmesine neden olmuştur.

2. Kurların ve faiz oranlarının yükselmesinin döviz cinsinden verilen çekler, finansal kiralama borçları ve hammadde maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi

- Yabancı paraların (USD ve EURO) TL karşısındaki yükselişi vadeli olarak temin edilen hammadde maliyetlerini yükseltmiş karlılık açısından önemli gider ve maliyet unsuru olmuştur.

- Yine aynı şekilde kredi faiz oranlarının tek haneden yüzde 30’lara kadar çıkması da kredi maliyetlerini arttıran önemli bir unsur olmuştur.

- Şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili yükümlülüklerinin fazla olması nedeniyle, borç çevrimi açısından, yeni yabancı kaynak temininde kredi kullandıran bankalar tarafından yüksek maliyetli kredi verilmiştir. Bu ise faiz maliyetini yükselmiştir.

- Şirketimiz tarafından tedarikçilere verilen bir kısım çekler ile finansal kiralama borçlarımız döviz cinsinden olup kurların yüksek oranda artmış olması nedeniyle ödeme yükümlülükleri rakamsal yönden yaklaşık 2 katına çıkmış olup bu durum şirketimizin nakit dengesini olumsuz etkilemiş ve şirketimizin finansal krize girmesine sebep olmuştur.

3. Alacaklar ve Borçların vadelerinde meydana gelen uyumsuzluğun yansımaları

- Şirketimizin borçlarının vadesi ile alacaklarının vadesi arasında uyumsuzluk mevcut olup şirketimiz söz konusu vade uyumsuzluğunu kredi kullanarak gidermeye çalışmıştır. Söz konusu kredi nedeniyle önemli tutarda finansman maliyetine katlanılmıştır.

- Diğer yandan şirketimizce çeklerin vadelerinde ödenebilmesi ve çeklerin yazılmaması için bazı dönemlerde zararına satışlar yapılmış bu ise vade uyumsuzluğu nedeniyle bir kısım satışlardan önemli ölçüde zarar edilmesine sebep olmuştur.

4. Finansman planlamasında yapılan hatalar

- Şirketin üretim ve satış faaliyetlerini finanse edebilmek için dış kaynak kullanımı nedeniyle katlandığı yüksek maliyetler ve vadeli satışlar nedeniyle ortaya çıkan finansman açığının karşılanması amacıyla kredi kullanılmış bu şekilde yüksek finansman maliyetine katlanılmıştır. Kısa vadeli borçlanma ihtiyacı, finansman planlamasında birtakım hatalar yapılmasını tetiklemiştir.

- Şirketimiz ödemeler dengesi bozulunca bu açığı kapatmak için dış kaynak kullanımını artırmış ve ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle yükselen borçlanma maliyetleri işletmemizi ekonomik çıkmaza sürüklemiş, yabancı kaynak maliyetinin yüksek olması neticesinde bir süre sonra işletme faaliyetlerinin finansmanı sağlanamaz duruma gelmiştir.

5. Olumsuzlukların üst üste gelmesi

- Yukarıda sayılan faktörlerin aynı anda gerçekleşmesi, tek başına oluşacak olumsuzlukları bertaraf etme kapasitemizi azaltmıştır.

- Normal bir iş hayatında karşılaşılabilecek problemlerin hepsi kısa bir süre içerisinde üst üste meydana gelmiş ve domino etkisi yaratmıştır.

- Mahkemece verilen kararla birlikte şirketimiz ticari faaliyetlerine aralıksız devam etmekte olup süreç içinde borçlarını yapılandırıp ödeyeceğine inancımız tamdır.

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