Olmuksan'dan 20 milyon dolarlık yatırım hedefi
Gelecek yım kapasite artırımının yanı sıra üretim kabiliyetlerini de geliştirerek müşteriye verilen hizmetin ileriye taşınmasına odaklanacaklarını ifade eden Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “Bu alanlara 20 milyon doların üzerinde yatırım planlıyoruz” dedi. Yarım asrı deviren şirketin cirosu ise 1 milyar lira seviyesinde.
20 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM PLANLIYORUZ
ŞİRKET olarak 50'inci yılı kutladıklarına hatırlatan Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, “Bugün 6 fabrika, 1,200'e varan çalışan ve 1 milyar TL seviyesinde ciroyla Türkiye ekonomisi ve istihdamına katkı sağlıyoruz. Fabrika olarak kapasitemizin yüzde 90'ını kullanarak kapasite limitlerimize dayandık. 2017 yılında önceki yıla göre satış hacminde yüzde 6 ve hasılatta yüzde 43 büyüme gösterdik.
2018 yılının ilk 6 ayında ise hasılatta yüzde 35'lik bir artış elde ettik. Yarım asırlık bu yolculuğu geride bırakırken, önümüzde gerçekleştirilmeyi bekleyen pek çok hedef ve proje bulunuyor. Bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek üzere özellikle Marmara bölgesinde yüksek baskı kalitesi ve hızlı hizmet olanaklarımıza yönelik yeni yatırımlar yapacağız. 20 milyon doların üzerinde olan bu yatırımları 2019 yılının ilk aylarında hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Böylelikle hem daha hızlı hem de pazarda baskı kalitesinde en üst seviyeyi tanımlayacak bir hizmet portföyüyle yıla başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Sektörde ciddi bir büyüme trendi olduğunu vurgulayan Hepvar, sözlerine şöyle devam etti: “Trend, yeni müşteri ve tüketici ihtiyaçlarından ve ihracattaki artıştan ortaya çıkıyor. Bu yılı pazarla paralel bir büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
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