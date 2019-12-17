50 ülkeyi ‘güzelleştiriyor’

MAKYAJ malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri üreten Giz Kozmetik ihracatla büyüyor. İstanbul Çatalca’da 3 bin metrekarelik alanda üretilen ürünler 50 ülkede önce mağaza raflarına sonra da kadınların makyaj çantasına giriyor. Hem kendi markalarıyla yaptıkları ürünleri ihraç ettiklerini hem de uluslararası zincirlerin imalatçısı olduklarını söyleyen Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin 2020’de hedef büyüttüklerini açıkladı. Bu yılı 9.5 milyon dolar ihracatla kapatacaklarını belirten Zengin, “Gelecek yıl mart ayında yine Çatalca’da ikinci tesisimiz devreye girecek. Bu tesis 12 bin metrekare. Yeni pazarlar ve yeni ürünlerle birlikte gelecek yıl için ihracat hedefimiz 25 milyon dolar” dedi.

45 MİLYON ÜRÜN

Makyaj ürünleri dışında kişisel bakım ürünleri üretmeye de başladıklarını belirten Zengin, üretimlerindeki ihracat payının yüzde 98 olduğuna dikkat çekti. “İhracata doymuyoruz” diyen Zengin şöyle devam etti: “50 ülkeye ürün yolluyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Ukrayna, Fas, Gana, Bangladeş, Tunus, Romanya, Irak, Paraguay, Kanada, Malezya. Bununla birlikte Hint Okyanusu’nda bulunan Mauritius adası, ya da Filipinler gibi çok farklı noktalara da ürün yolluyoruz. Çin’de de muazzam fırsatlar var ve Çin’e de ihracat yapmak için çalışmalara başladık. Kendi ürünlerimizi üretmenin dışında 32 markanın da imalatçısı konumundayız. Kimi ülkelere ürünlerin hamurlarını da yolluyoruz” diye konuştu. Yılda 18 milyon parça üretim yaptıklarını belirten Zengin, yeni tesisle bunu 45 milyona çıkaracaklarını ifade etti.

DOĞRUDAN SATIŞ

İç pazara farklı bir modelle giriş yaptıklarını söyleyen İbrahim Zengin, kendi dağıtım kanallarını kurduklarını ifade etti. Satış temsilcileri ve kataloglar üzerinden son tüketiciye dokunacaklarını belirten Zengin, “Bu kanalı geliştirmemiz için birkaç yıla daha ihtiyacımız var. Aslında kısa sürede büyük ilgi de gördü. Türkiye’de ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde 40 bin temsilciye ulaştık. Kataloglarda 6. baskıyı yaptık. Planımız zaman içinde LEA adını verdiğimiz bu kanalımızı yurtdışına da açmak. Bu model hem bizim için, hem de ek gelir yaratmak isteyen özellikle ev kadınları için oldukça değerli” şeklinde konuştu.

KRİZ DÖNEMİNDE İLHAM ALDI

İBRAHİM Zengin, Giz Kozmetik markasının doğuş hikayesini şöyle anlattı: “Finans sektöründe staj yaparken Türkiye’nin önemli bir kozmetik markasının bilançolarını gördüm. Türkiye ekonomisinin ve birçok sektörün ciddi zorluklar yaşadığı dönemlerde onların büyümesi dikkatimi çekti. Sonra detaylı araştırma yaptım. Gördüm ki kriz dönemlerinde dahi bu sektör iş yapıyor. Başka markaları da inceledim ve kararımı verdim. Önce işi öğrenmek adına bir markada çalıştım. 2006’da da kendi firmamı kurdum. Gerçekten gördüm ki bu sektör krizde de iş yapıyor. Kadınlar morali bozuk olduğunda kozmetik harcamasını arttırıyor.”

SEKTÖR GELİŞİYOR

TÜRK kozmetik sektörünün olgunlaşma sürecinden geçtiğini belirten İbrahim Zengin, “Türkiye, kozmetik sektöründe trend belirleyici değil. Ham madde üretimimiz yok denecek kadar az ve bu nedenle inovasyon adına yapacaklarımı sınırlı. Ama imajımız 20 yıl öncesine kıyasla çok iyi bir yerde. Sektörde çok değerli firmalar var. Bunu bir maraton koşusu olarak görürsek önemli olan hızlı başlamak değil, süreci kontrollü bitirmek. Şuan sektör iyi aşçıları sayesinde lezzetli ürünler çıkarıyor. Yani ham madde eksikliğini el lezzetiyle kapatıyoruz. Bakanlık ve sivil toplum kuruluşlarının da sektöre desteği var. Bu nedenle her geçen yıl önemli gelişim kaydediliyor” dedi.

ANNE-ÇOCUK ÜRÜNLERİ FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

HER yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye’de, anne bebek çocuk ürünleri pazarı, hem üretim hem de tüketim alanlarında büyümeye devam ediyor. 2010 yılında 118 milyon dolar olduğu belirtilen bebek giyim ihracatı, 2018 yılında 249 milyon dolara yükseldiği aktarıldı. Türkiye’nin, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer aldığı bildirildi. Markalaşma ve özgün tasarımlarla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden sektör, 8-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 38’inci defa ziyaretçilerine kapılarını açacak. Uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurmaya imkân sağlayacak fuar yeni yılın da ilk anne bebek çocuk ürünleri fuarı olacağı vurgulandı.

Bebek ve çocuk ürünlerinde yakalanan ihracat başarısının, yabancı yatırımcılara karşı da ülkemizi cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, “Her yıl yüzde 35 yeni katılımcı firmanın yer aldığı fuarda online kayıt sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış durumda” dedi. İhracat rakamlarına değinen Dinçer, “Ülkemiz çocuk tekstil ürünleri ihracatında 4 milyar TL’lik pazar payına yaklaşıyor”şeklinde konuştu.

171. MAĞAZASI MODOKO’DA KAPILARINI AÇTI

FABRİKA ve mağazalarında 2 bin kişi istihdam eden Kilim Mobilya, 171. mağazasını İstanbul Modoko’ya açtı. Yurtiçinde 29 yeni mağaza daha açmaya hazırlanan Kilim Mobilya, böylece 210 kişiye daha iş olanağı sunacak. 31 ülkede mağazalarının bulunduğunu, 44 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, “Açtığımız her yeni mağaza ile hem daha çok ailenin yaşam alanını kalite ile buluşturuyor hem de istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yurtiçinde önümüzdeki dönemde açacağımız 29 yeni mağaza ile şube sayımızı 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün 171. mağazamızı açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Globalde de gücümüz artarak devam ediyor. 31 olan yurt dışı mağaza sayımızı 35’e çıkarmak için planlamamızı yaptık. Amacımız globalde Türk mobilyasının tasarım gücü ile var olmak” diye konuştu.

E-DÖNÜŞÜM CEZAİ YAPTIRIMLARINA DİKKAT!



GELİR İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ile birlikte 1 Ocak 2020 itibariyle şirketlerin e-Dönüşüm alanında verimliliklerini arttıracakları yeni bir dönem başlıyor. Firmalar vergi mükellefi olanlara yani diğer firmalara vergiler dahil 5 bin TL üzerinde kâğıt fatura kesemeyecek. Vergi mükellefi olmayanlara yani son kullanıcılara da vergiler dahil 30 bin TL ve üstü faturaları GİB portal üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmek zorundalar. İş dünyasına çözümler üreten bir ar-ge şirketi Digital Planet’in Genel Müdürü Evren Demirbaşoğlu “Yeni tebliğ ile e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar da 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesemeyecekler” dedi.

16.4 MİLYAR DOLARLIK MAKİNE İHRACATI

MAKİNE İhracatçıları Birliği, kasım ayında 1.5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. 11 aylık makine ihracatı 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşen sektör, ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artırdı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak sektörel birikimimizle, bu yılı 18 milyar dolar ihracatla kapatacağız” dedi. Almanya yaşadığı durgunluğa rağmen en fazla Türk makinesi satın alan ülke olduğunu belirten Karavelioğlu, “Almanya’ya her ay ortalama 200 milyon dolar makine ihraç etmeyi sürdüren Türk makine sanayii en fazla artışı ise ABD, Fransa ve Rusya’da gerçekleştirdi. Özellikle Rusya’ya yapılan makine ihracatında bu yıl yüzde 20’nin üzerinde yaşanan artışın dikkat çekici oldu” dedi.