50 ülke stadına koltuk yapıyor

1985 yılı Gaziantep... O yıllarda Türkiye’de mobilya üretimi çok yaygın değildi. Ancak Yücel AŞ büro mobilyaları alanında uzmanlaşmak ve yeni bir alanda üretim yapmak için kolları sıvadı. Şirket 1994 yılında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk olarak laminant büro mobilya imalatına başladı. 2002 yılından sonra Türkiye’de konut sektörünün gelişmesi ve bahçe mobilyalarına olan talebin artmasıyla Türkiye’nin en önemli plastik bahçe mobilya üreticileri arasına girdi. 2002 yılından sonra Türkiye’de gelişme gösteren farklı bir alan daha vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan “stadyum projeleri” Anadolu’da hızla yayıldı. Türkiye’de statların yenilenmeye başlamasıyla bu alandaki boşluğu gören Yücel AŞ, stat koltuğu üretimine yöneldi. Bu alanda ilk çalışmalardan biri de 2009 yılında açılan Kayseri Kadir Has Stadyumu oldu. Şirket, Kayserispor’un yeni stadının koltuklarını ürettikten sonra, talepler de peş peşe gelmeye başladı. Bursa, Konya, Sivas ve Sakarya’da yapılan yeni statların da koltuklarını inşa etti. Yücel AŞ, bugün İngiltere, Almanya, İsviçre, Polonya, Yunanistan ve Dubai gibi 50’den fazla ülkeye bahçe mobilyası ve stat koltuğu ihraç ediyor.

2 ÜRETİM TESİSİ

Bugün Türkiye’de 2 farklı tesiste üretim yaptıklarını anlatan şirket yetkilisi Tolga Vurur, Yücel AŞ’nin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı: “Bahçe mobilyası ve stadyum koltuğu üretimi Gaziantep’te bulunan 50 bin metrekarelik fabrikamızda, metal ve alüminyum üretimi ise Kayseri’de bulunan tesiste yapılıyor. Şirketimizde istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılına göre artış göstererek 150 kişiyi aştı. Üretimimizin yarısını yurt içine yarısını ise yurtdışı pazarına satmaktayız. Üretimini yaptığımız bahçe mobilyası ve stadyum koltuklarını 50 ülkeye gönderiyoruz. Bunlar arasında, İngiltere, Almanya, İsviçre, Polonya, Yunanistan, Dubai ve diğer Avrupa ülkeleri bulunuyor. 2018 ciro hedefimiz ise 60 milyon lira.”

KAPALI SPOR SALONLARINA DA ÜRETİYOR

TÜRKİYE’de spor yatırımlarının artmasıyla birçok farklı alanda yeni üreticilerin büyümeye başladığını anlatan Tolga Vurur, “Biz stadyum koltukları ile başladık. Ancak son yıllarda Türkiye’de birçok kapalı spor salonu da yapılıyor. Örneğin; VakıfBank Spor Sarayı inşa edildi. Buraya da koltuk üretimi gerçekleştirdik. Futbol stadyumları için yaptığımız koltukların hepsi UEFA standartlarına yapılıyor. Bu alanda çok ciddi kriterler bulunuyor. Bu kriterlerin tümünü yerine getirebiliyoruz. Böylece ihracatta da önemli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

350 ÇEŞİT ÜRÜN VAR

İki tesiste günlük 10 bin parça üretim yaptıklarını anlatan Tolga Vurur, “Yaklaşık 300-350 çeşit ürünümüz var. Son yıllarda üretim kapasitemizi arttırdık. Alüminyum ve metale ağırlık verdik. Plastik ve enjeksiyon segmentinde yeni ürünler çıkardık. Geçen yıl da fabrikamızı büyüttük. 35 bini kapalı 50 bin metrekarelik yeni fabrikamıza geçtik” dedi.