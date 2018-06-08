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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
08.06.2018 - 22:05, Son Güncelleme:

50 saatte gaz

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50 saatte gaz

Rusya’dan Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz aktarması planlanan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın ilk etabında sona yaklaşıldı. Rusya Anapa’dan başlayarak denize döşenen borular, Kırklareli Kıyıköy’de son bulacak ve doğalgaz karaya çıkacak. Doğalgazın boru hattındaki yolculuğu ise 50 saat sürecek. 2019 sonunda gaz akışı başlayacak.

RUSYA’dan Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz aktarması planlanan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın ilk etabında sona yaklaşıldı. Açık denizde döşenen boru hatlarından Türkiye’ye doğalgaz sağlayacak olan ilk hat Türkiye kıyısına ulaştı. Rusya Anapa’dan başlayarak denize döşenen borular, Kırklareli Kıyıköy’de son bulacak. Anapa’dan gelen gaz Kıyıköy’e 50 saatte ulaşacak. 2019 sonunda gaz akışı başlayacak. TürkAkımı Sözcüsü Aslı Esen, “Allseas şirketine ait Lorelay gemisi 2018 4’üncü çeyrekte Kıyıköy kıyısına gelecek ve sığ sularda boru döşeyip, boru çekme işlemini tamamlayacak. Lorelay’ın buradaki işi birkaç haftada tamamlanacak” dedi.

SIRA İKİNCİ HATTA
Rus gazını Avrupa’ya ulaştıracak ikinci hat için de çalışmaların hızlandığını anlatan Aslı Esen, şöyle devam etti:

“Pioneering Spirit gemisi ikinci hattı tamamlamak üzere Hollanda’dan dün yola çıktı. Dev gemi, daha önce TürkAkım’ın birinci hattının tamamını, ikinci hattının ise Rusya-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar olan 224 kilometrelik kısmını inşa etmişti. Pioneering Spirit, birinci hattı Kıyıköy’e kadar getirdikten sonra başka bir çalışma için Kuzey Denizi’ne gitmişti. Gemi TürkAkımı için şimdi yeniden Karadeniz’e dönüyor. Boru döşeme faaliyetine kaldığı yerden devam edecek olan Pioneering Spirit, ikinci hattı da Kıyıköy sahiline ulaştıracak.”

İKİ ÜLKE MASADA
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Aslı Esen, şunları söyledi:

“Kara hatları BOTAŞ tarafından yapılacak ve Türkiye şebekesine Lüleburgaz’da bağlanacak olan ilki için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Kara hatlarından Avrupa’ya ilerleyecek ikinci hat için Gazprom ve BOTAŞ ortak şirketinin (TürkAkım Gaz Taşıma AŞ) kurulmasına ilişkin protokoller geçen hafta imzalandı. İkinci kara hattının da bu çerçevede hızla ilerlemesini bekliyoruz. Doğalgazı Avrupa’ya götürecek hattın olası güzergâhı olarak halen Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri masada duruyor. Bu konuyla ilgili net bir tarih vermek mümkün değil. Ancak burada da çalışmalar hızla tamamlanacak.”

TRANSİT RİSKLERE ÇARE OLACAK
RUSYA Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Grivach:

“Türkiye halen Rus doğalgazının en büyük alıcılarından biri. Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Rusya Türkiye’ye 29 milyar doğalgaz tedarik etti. Yani Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 55’ini Rusya karşıladı. Bildiğiniz gibi Rus doğalgazı Türkiye’ye Batı Hattı ve Mavi Akım olmak üzere iki hattan geliyor. Yine geçtiğimiz yıl bu iki hattın kapasitelerinin yüzde 90’ından fazlası kullanıldı. Rus doğalgazının yarıya yakını, Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan geçip Türkiye’ye ulaşan Batı Hattı üzerinden geliyor. Ukrayna ile uzun yıllardır transit konusunda dönem dönem sorunlar yaşanıyor. 1998 yılında Rus doğalgazının yüzde 90’ı Ukrayna üzerinden transit aktarılıyordu. Bugün bu oran yüzde 40’lar düzeyine inmiş durumda, ancak bu oran dahi hala çok yüksek. Rusya için uzun vadeli sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek bir enerji güvenliği meselesi. Türkiye de bu sözleşmelerin muhatapları arasında başı çekiyor. TürkAkım Boru Hattı saydığım bu transit risklerine çare olacak. İlk hat Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlarken ikinci hat da Güney ve Güneydoğu Avrupa için aynı işlevi görecek.”

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