Milli Piyango’da yeni dönem Haziran 2020’de başlıyor... 50 milyon £ yatırım 50 bin istihdam

Bize biraz ihale sürecinden bahseder misiniz?

1946 yılında İtalya’da kurulan ve o tarihten itibaren İtalya’da faaliyet gösteren Sisal, 2 sene önce İtalya dışında da büyüme kararı alarak Fas ve İspanya’da faaliyet göstermeye başladı. Oldukça başarılı olan Fas ve İspanya’daki faaliyetlerimizin ardından Türkiye’de Milli Piyango ile ilgilenmeye başladık. Türkiye Varlık Fonu’nun yürüttüğü profesyonel ve şeffaf ihale süreci de bu ihaleye olan ilgimizi artırdı.

GÜÇLÜ ORTAKLIK

O dönemde Demirören Grubu ile tanışma fırsatımız oldu. Faaliyet gösterdiği sektörler ile Türkiye çapında 75 milyondan fazla insana bire bir dokunan Demirören Grubu’nun Türkiye’deki gücü ve vizyonu bizim vizyonumuzla örtüşünce de güçlerimizi birleştirdik ve birlikte kurduğumuz Sisal Şans firması ile ihaleye girdik. İhale süreci oldukça rekabetçi geçti ve büyük devlere karşı yarışarak ihaleyi kazandık.

İhalede verdiğiniz teklifte 9 milyar 320 milyon TL ciro taahhüdünde bulundunuz. Bu da mevcuttaki cironun 3 katı demek. Bu taahhüdü gerçekleştirebilecek misiniz?

Az önce bahsettiğim gibi çok güçlü bir ortaklık kurduk. Sisal olarak şans oyunlarında çok tecrübeliyiz bunu da İtalya ve diğer ülkelerdeki başarılı faaliyetlerimizle kanıtladık. Oyun çeşitliliği, müşteri deneyimi, teknoloji kullanımı ile kaliteyi daima ön planda tutarak bugünlere geldik.

KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Şimdi tüm bu tecrübemizi Demirören Grubu’nun perakende tecrübesi ve insan kaynağı gücü ile birleştirerek daha da güçlü hale geldik.

Yani rahatlıkla söyleyebilirim ki kendimize güvenmesek bu taahhüdü vermezdik.

Biraz da Türkiye’deki yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Milli Piyango çok büyük bir marka! Türkiye çapında 5 bin sabit bayisi bulunan bu büyük markaya layığıyla hizmet verebilmek için Sisal Şans şirketinde en az 100 kişiden oluşan bir ekibimiz olacak. Bu ekibin tamamı Türklerden oluşacak. Bayilerin teknolojik altyapıları ve görsel standartları iyileştirilerek eğitimler verilecek. Oyunlarda iyileştirmeler ve yenilikler olacak. Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilecek.

50 MİLYON EURO YATIRIM

Tüm bunları gerçekleştirebilmek için Sisal Grubu olarak Türkiye’ye en az 50 milyon Euro yatırım yapılacak. Bayi ağını da gözönüne aldığımızda 50 binden fazla kişiye istihdam sağlanmış olacak.

Ne zaman faaliyete başlayacaksınız? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Milli Piyango’da oyuncular açısından yeni dönemde neler değişecek?

Sisal Şans firması Haziran 2020’de faaliyete geçecek. Oyunlarda iyileştirmeler ve yenilikler olacak. Altyapı modernize edilecek. En önemlisi oyuncular daha çok eğlenecek ve daha çok kazanacak. Şu anda tüm bunları gerçekleştirmek için canla başla çalıyoruz.

Biraz daha detay verebilir misiniz? Ne gibi oyunlar geliyor?

Şimdilik daha fazla detay vermeyeyim. Sürpriz olsun.