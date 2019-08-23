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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

50 milyon dolarlık düğün

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50 milyon dolarlık düğün

Türkiye son dönemlerde turist sayısı ve gelirlerini yeniden arttırmaya başladı. Turizmde çeşitliliği sağlamak için de farklı adımlar atılıyor. Deniz, kum, güneş turisti dışında da turist çekmeye çalışan Türkiye, Hint düğünleri için iyi bir alternatif konumuna geldi. Türkiye’de son dönemde 20 Hint düğünü düzenlenirken, bu düğünler için yapılan harcamanın ise 50 milyon doları bulduğu ifade ediliyor.

Dünya çapında yaptıkları düğünlerle dikkat çeken Hintlilerin, Türkiye’ye olan ilgisi de artıyor. Özellikle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, son yıllarda renkli kıyafetleri, farklı yemek kültürleri ve gelenekleriyle öne çıkan Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyor. Turist sayısının düşmeye başladığı dönemlerde yapılan Hint düğünlerinin otellere ve bölgeye katkısı da büyük oluyor. Binlerce kişinin katılımıyla günlerce süren düğünler sadece Antalya’da değil, Bodrum ve Kapadokya’da da yapılıyor. Türkiye’de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptıklarını ifade eden Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, “Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor. Ülkemizde şu ana kadar bu yılı çıkarırsak toplam 20 düğün yapılmadı. Bu yıl rekor olması sevindirici bir durum” dedi. 20 düğün için ise yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tutarda uçak, otel, yer hizmetleri, eğlence, ses-ışık sistemleri ve ikramların da olduğu ifade ediliyor.

HER MEVSİME YAYILIYOR

Hintlilerin Türkiye’ye ilgisinin her geçen yıl arttığının altını çizen Özpak, “Düğün için Türkiye’de en çok Antalya tercih ediliyor. Bodrum ve Kapadokya’da da düğünler yapılıyor. Antalya’nın düşük sezonunu kasım ve mart ayları arasına denk geliyor. Hindistan sıcak olduğu için düğün yapacaklar serin havayı tercih ediyor. Son yıllarda yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde düğün yapacak her ailenin masasına Türkiye dosyasını koymayı başarıyoruz. Turizm faaliyetini her mevsime yaymak için düğünlerin önemi büyük” diye konuştu.

1000 DÜĞÜN OLABİLİR

Hintlilerin yurt dışında düğün için daha çok Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkeleri tercih ettiğini anlatan Özpak, şunları söyledi: “Eğer biz kendimizi iyi ifade edersek, 20-30 düğün değil, 1000 düğünü konuşabiliriz. Bir düğüne 500 bin dolar ile 100 milyon dolar arasında harcayan aileler var. Bunun üst limiti yok. Türkiye’nin turizm alt yapısı çok güçlü.”

50 milyon dolarlık düğün

DÜĞÜNE 40 MİLYAR DOLAR HARCIYORLAR

HİNDİSTAN’da düğünün çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Bünyat Özpak, “Hindistan’da ve yurtdışında yapılan Hint düğünleri için yılda yaklaşık 40 milyar dolar harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Yani burada pasta çok büyük. Türkiye olarak gerekli çalışmaları yapabilirsek bu pastadan çok daha fazla pay alabiliriz” dedi.

ESNEKLİK SAĞLANIRSA SAYI ARTAR

HİNDİSTAN ve Türkiye’nin karşılıklı vize uyguladığına değinen Bünyat Özpak, “Bu tür düğün ya da farklı grup organizasyonlarında ülke seçimi konusunda genellikle vize birinci kriter oluyor. Hint düğünü yapan Tayland, Dubai gibi yerler vize uygulamıyor. Hatta üstüne kişi başına 20-50 Euro Hint düğünlerine teşvik verenler var. Hindistan’a da esneklik sağlandığında kısa zamanda çok fazla ve büyük düğünler yapılabilir” ifadelerini kullandı.

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