‘50 liralık röle olsa ölmeyecekti’
KAYSERİ’de, Erciyes Üniversitesi yemekhanesinde çalışırken mikserdeki elektrik kaçağından ötürü hayatını kaybeden aşçı Kadirhan Özdemir’in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu çıktı.
Yemekhanede elektrik tesisatının önlem alınmadan kurulduğu, piyasada 50 TL değerinde olan kaçak akım rölesinin bulunmadığı, akıma karşı korunaklı iş ayakkabısı verilmediği anlaşıldı. 22 yaşındaki Özdemir, 7 Mart’ta yemekhanede çalışırken kullandığı sanayi tipi mikserdeki kaçak sonucu elektrik akımına kapılarak, can verdi. Bilirkişi raporunda elektrik tesisatının önlem alınmadan kurulduğu, kaçak halinde akımı kesen rölenin bağlı olmadığı saptandı.
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