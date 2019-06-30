50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar
GeriEkonomi 50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
30.06.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında çalışan işçiler 50 liraya 12 saat iş yapıyor. Tarım işçileri kavurucu sıcaklık altında ekmek mücadelesi veriyor.

Şanlıurfa’da yıllın belirli aylarında pamuk tarlasında çapa yaparak geçimini sağlayan aileler, 50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta yaklaşık 12 saat çalışıyor. 
Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Harran Ovası’na Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Atatürk Barajından su verilmeye başlandı. Proje ile Harran Ovası’nın çiftçisi pamuk üretimine yöneldi. Sulu tarımın yaygınlaştığı ovada su ile verimli araziler de ülke ekonomisine katkı sağladı. Türkiye’de üretilen pamuğun yaklaşık yüzde 45’inin üretildiği kentte hasat öncesi belirli aralıklarla çapa yaparak geçimini sağlayan aileler, zor şartlar altında çalışıyor. 50 derece sıcaklık altında çapa yapan aileler, kişi başına 50 lira yevmiye ile çalışıyor. Çocuk, genç, yaşlı olan işçilerin zorlu mesaileri, sabahın erken saatlerinden başlayarak akşam saat 18.00’a kadar sürdüğü belirtildi.

50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar


“ÇAYIN KİLOSU 60 LİRA YEVMİYEMİZ 50 LİRA”

Tarlada çalışan işçilerden Mustafa Ay, “Genellikle saat 06.00’da tarlaya geliyoruz. Zaten güneş saat 06.00’dan itibaren tarlada kendini gösteriyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Hep sıcağın altındayız, yani yemek yerken bile tarladayız. Oturabileceğimiz bir gölgelik bile yok. Genellikle yemeği sıcakta yeriz. Aldığımız yevmiye 40 liradan başlıyor. Normalde 50 liradır fakat çavuşun da kestiği ücret yevmiyeden çıkarılınca 40-45 lira kalıyor. Yaptığımız işin karşılığını alamıyor fakat mecburuz.  Bizim için şartlar zor” dedi.
50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar


Zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldıklarını belirten tarım işçisi Abdullah Kaya ise, “Zaten bir pamuk işçileri şu an güneşin altında çalışıyor. Urfa’da çalışılacak başka bir iş yok. Hava sıcaklığı baya bir yüksek oldu. 50 dereceye kadar oldu. Onun için millet mecbur ekmek parası için güneşin altında çalışıyor. Yani ekmek teknemiz budur. Şu an güneş tepede görüyorsunuz, en az sıcaklık 50 derece sıcaklık var. Ve yapacak başka bir işimiz olmadığı mecburuz” ifadelerini kulandı.
50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
50 lira yevmiye ile 50 derece sıcaklıkta çalışıyorlar
Kazancı yıllık 350 bin dolar! 100 binden fazla kişiyi işe alacaklar
En hafif ceketi Giresun’da üretti
Zorlu bölgede fırsatları görüyoruz