50 konut projesinde bahar kampanyası
EMLAK Konut GYO, daha önce kurumdan ev alanlar için ‘bahar kampanyası’ düzenledi. Ödemesi devam eden alıcılara ‘erken ödeme’ fırsatları sunan kampanya, 50 Emlak Konut GYO projesinde geçerli olacak. Erken ödeme yapanlara uygulanacak indirim ise yüzde 5 ila yüzde 30 arasında değişecek. 50 projeden 30 Haziran 2017 tarihinden önce bağımsız bölüm satın alan ve ödemesi devam eden alıcılar (banka kredili satışlar hariç) kampanyadan faydalanacak.
TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin tamamının nakit ödenmesi durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim uygulanacak. TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25’nin kapatılması durumunda yine belirlenen oranlar üzerinden indirim yapılacak. Kalan tutar ise sözleşmede belirtilen aynı koşullarla, kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırılacaktır. Kampanya 31 Mayıs tarihine kadar uygulanacak.
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