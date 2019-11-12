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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

50 bin sosyal konut daha geliyor

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
50 bin sosyal konut daha geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde, bakanlığın bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Kurum sunumunda dar gelirli vatandaş için sosyal konut müjdesi de verdi. Dar gelirliler için üretilen projelerin etkisiyle birinci el konut satışında TOKİ’nin payının 2019’da yüzde 11’e yükseltildiğini belirten Kurum, “Halen 317 şantiyemizde, 83 bin konut ve sosyal donatıların inşası devam etmektedir. TOKİ, Cumhurbaşkanımız tarafından 5 Mart 2019’da 67 ilde 140 proje ile başlatılan ‘50 bin sosyal konut’ projemizi de yürütüyor. 50 bin konutumuzun 22 bin 380 tanesi için ihale süreçlerimizi tamamladık, inşaat süreçlerini başlattık. İkinci 50 bin sosyal konut kampanyamızı da 2020 yılı içinde başlatacağız. 2023’e kadar hedefimiz, 250 bin sosyal konutu sosyal üretmek” dedi.  

16 MİLYAR YATIRIM

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 13 milyar lira kaynak kullandıklarını belirten Bakan Kurum, “İller Bankamızla belediyelerimize 4 milyar lira kredi desteği ve yüzde 50’ye varan oranda finans desteği sağlıyoruz. İllerimizden gelen strateji belgelerinden edindiğimiz sonuçlar; acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz olduğunu, bu konutları en fazla 5 yıl içinde dönüştürmemizin gerekliliğini ortaya koydu” diye konuştu. Bakan Kurum, 8 maddelik ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’ hazırladıklarını; ‘Deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü’, ‘Sel ve heyelan riski altındaki alanların taşınması’, ‘Tarihi kent merkezleri ve meydanların ihyası’ ve ‘Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü’ olmak üzere 4 başlık altında çalışmaların incelendiğini kaydetti. Bakan Kurum, “2019’da TOKİ’mizle 25 bini İstanbul’da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümünü bitirmiş olacağız. Özellikle son dönemde Karadeniz’de yaşanan sel ve heyelanlardan sonra kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda, ‘Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı’nda açıkladığımız üzere riskli alanlarda oturan vatandaşlarımız için 15 bin konutumuzu TOKİ eliyle üreteceğiz. 2019’da dönüşüm ve sosyal konutlar dahil olmak üzere tüm projeler için yaklaşık 16 milyarlık yatırım yaptık. Bu yılın ilk 10 ayında 31 bin yeni konutun satışını gerçekleştirdik, 42 bin 161 konutu da vatandaşlarımıza teslim ettik” şeklinde konuştu.

KAÇAK TAKİBİ

Kaçak yapılarla mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Kurum, “5 gün önce, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kararnamemiz yayınlandı. Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020’de sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Artık kaçak nerede yapıldıysa anında dijital olarak takip edip, müdahale edebileceğiz” dedi. Ülke genelinde imar barışına aykırı 21 bin yapı tespit edildiğini belirten Bakan Kurum, bunlardan 3 bin 295 adedinin yıkıldığını söyledi. Emlak Bankası hakkında da bilgi veren Kurum , “Bankamızın aktif büyüklüğü, 7.9 milyar lira. 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız” diye konuştu. Kurum, Bakanlığın bütçesinin 2 milyar 827 milyon 733 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ise 1 milyar 185 milyon 359 bin lira olarak belirlendiğini ekledi.

BOĞAZİÇİ İMARA AÇILMAYACAK

Bakan Kurum, milletvekillerinin Boğaziçi Kanunu´na ilişkin sorularını ise şöyle cevapladı: “Boğaziçi düzenlemesi milletvekillerimiz tarafından yapılacak. Boğaziçi meselesi CHP-AK Parti meselesi değildir. Mesele Boğaziçi’nin gelecek kuşaklara bırakılma meselesidir. Boğaziçi sorunu 16 milyonun değil, 82 milyonun hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz. Planlama yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda değildir. Düzenlemede, Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacaktır. Boğaziçi tarihi, dokusunu ve siluetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, kaçak yapılaşma ile mücadele edecek önemli adımlıların atılacağı süreç olarak düzenleme Meclisimizdedir.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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