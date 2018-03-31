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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN/İZMİR
31.03.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

50 bin KOBİ’ye 7.5 milyar TL

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50 bin KOBİ’ye 7.5 milyar TL

KOBİ’lere destek için geçen yıl TOBB öncülüğünde başlayan Nefes Kredisi bu yıl da devam edecek. Başbakan Binali Yıldırım, bu yıl kredi hacminin 7.5 milyar lira olduğunu ve 6 ay ödemesiz bir dönem bulunacağını söyledi. Nefes Kredisi için yarın başvurular başlayacak.

GEÇEN yıl KOBİ’lere cansuyu olan Nefes Kredisi Projesi tekrar başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım, Nefes Kredisi’nin bu yıl belirlenen 5 milyar liralık hacmini yüzde 50 artırarak 7.5 milyar liraya çıkartarak, 12 ay taksitle yapılan geri ödeme süresine de 6 aylık ödemesiz dönem ekledi. Böylece, bu yıl 50 bin KOBİ’nin yararlanması beklenen Nefes Kredisi, 7.5 milyar liralık hacimle 6 ay ödemesiz olarak uygulanacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar dün Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla İzmir’de atıldı. Geçen yıl aylık yüzde 0.83 faizle sunulan bu yıl aylık yüzde 0.99 faiz/kar payı ve 12 ay vade imkânı ile 2-3 ay içerisinde yaklaşık 50 bin KOBİ’nin faydalanması beklenen TOBB Nefes Kredisi’ne, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek. Kredilerin yüzde 85’i Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinde olacak.

400 MİLYON TASARRUF

Yıllık yüzde 11.88 faizle kullanılacak nefes kredisiyle KOBİ’lerin kredi maliyetinden 400 milyon lira tasarruf etmesi öngörülüyor. KOBİ’ler 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Yarın itibarıyla tüm Türkiye’de kullanılabilecek krediyi almak için TOBB’a bağlı oda ve borsalardan faaliyet belgesi alıp bankaların şubelerine başvurulması gerekiyor.

DİĞERLERİ TAKİP ETSİN

Başbakan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olmasının arkasında istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü taşıyan KOBİ’lerin olduğunu belirterek, “Ancak kredilere külfet nimet dengesine bakıyoruz durum pek de öyle değil. Bu kadar iş yapan KOBİ’ler kaynaklardan en fazla yüzde 30’una sahip. Bu hakkaniyete uygun değil. Başka ülkelerde mesela Güney Kore’de yüzde 75’inin tüm kredilerin KOBİ’ler alıyor. Nefes kredisiyle KOBİ’lerimiz hakkettikleri krediye ulaştılar. Bu sadece bir kaynağa ulaşma projesi değil. Aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağladı. Reel faiz yüzde 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu ne kadar yüzde 11.88. Bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız odalar borsalar diyor ki biz faizleri yükselmesini istemiyoruz eğer buna katkı sağlanacaksa işte biz öncülük ediyoruz diğerleri de bizi takip etsin” dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: “Vade 12 ay. 1 ay sonra taksiti öde bunun bir hazırlığı var. Onun için de 6 ay ödemesiz dönem getiriyoruz. Nefes Kredilerinin geri dönüşü de Türkiye genelinin üzerinde. Binde 1’in altında yani hiç batak yok. Geçen sene bu büyümeyi sağlamamızda da KGF ve Kosgeb kredileri önem taşıyor. 400 bin KGF, 290 bin işletmeye de Kosgeb kredisi verdik. Böylece 690 bin müteşebbüse kredi sağladık. TOBB’un yüzde 70’ine destek vermişiz. Nefes Kredisi ile birlikte sağladığmıız kredi imkanı 243 milyar TL oldu.”

TEŞVİKLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANIYOR

BAŞBAKAN Yıldırım geçen yıl da Türkiye için ‘öldü bitti’ dediklerini ancak ‘mosmor’ olduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Bunların kötü alışkanlıkları bitmez. Bu sene bozuk plak ya tekrar başa aldı aynı şarkıları söylüyorlar. Bu işin içinden zor çıkar şöyle böyle olacak diye sipariş raporlar değerlendirmeler, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler yapıyorlar. Hiç merak etmesinler Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. 2018’in teşviklerini, aldığımız kararları önümüzdeki hafta paylaşacağız.”

ZARARI BİLE GÖZE ALDILAR

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük bir inisiyatif üstlendiklerini belirtirken, “Onların da destekleriyle projemiz 5 milyar TL’lik kredi hacmine ulaştı. Reel sektör ile finans sektörü bu sene de el ele verdik ve KOBİ’lere nefes olmak için yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı sağlamış oluyoruz” dedi. KOBİ’lerin yüzde 18 ile yüzde 20 arasında faizle kredi kullanabildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “KOBİ’lere uygun maliyetli kredi kullandırmaya devam etmeliyiz dedik. TOBB ile 365 oda ve borsamız olarak elimizi taşın altına koyduk. Tüm kaynaklarımızı birleştirdik. Sonra Hazine ve Kredi Garanti Fonu devreye girdi. Başbakanımızın talimatlarıyla, Hazine destekli yüzde 85 KGF kefaleti devreye girdi. Bankalarımız da zararı bile göze alarak projeye kaynak sağladılar.”

50 bin KOBİ’ye 7.5 milyar TL

KOBİ’LERİN YANINDAYIZ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: KOBİ’lerin rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri, ihtiyaçlarına özel finansal çözümler sunarak faaliyetlerini de destekleyeceğiz.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: DenizBank olarak, 81 ilde 700’ün üzerinde şubemiz ile Nefes 2018’de bir kez daha tek özel banka konumunda KOBİ’lerimizin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: 2008 küresel ekonomik krizinden sonra TOBB ile yaptığımız protokol doğrultusunda reel sektöre önemli miktarda kredi desteği vermiştik. İşletmelerin finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayarak, KOBİ’lere bu yıl da rahat nefes aldırmak istiyoruz.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: KGF teminatlı kredi kullandırılmasında en fazla kredi kullandıran bankalardan birisiyiz. Bu öncülüğümüzü bu projede de devam ettirecek, tüm gücümüzle ülkemiz ekonomisine destek olacağız.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: Ziraat Katılım olarak KOBİ’lerimiz başta olmak üzere reel sektöre finansman desteği sağlamak ve finansmana erişiminin kolaylaştırılması öncelikli gündemimiz oldu.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: Milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz.

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