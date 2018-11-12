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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
12.11.2018 - 17:52, Son Güncelleme:

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

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5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen 7.7 milyar dolarlık tahvil ihracı ve Yeni Ekonomi Programı kapsamında alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azalması üzerine 3 iç borçlanma ihalesini iptal eden Hazine, bugün gerçekleştirdiği iki ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken, faizde tarihi düşüş yaşandı.

9 TEMMUZ SEVİYESİNİN ALTINDA

Hazine'nin gerçekleştirdiği 5 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 17.67 ile 24 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulduğu 9 Temmuz'da yapılan ihaledeki seviyenin de altına geriledi. Türk varlıklarına ilginin artması ikincil piyasaya yansıdı. 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 16.46'ya 2 yıllığın faizi ise yüzde 21'e geriledi.

25 KAT TEKLİF GELDİ

Hazine bugün iki borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. 13 ay vadeli 11 Aralık 2019 vadeli ihalede 1 milyar 560 milyon liralık teklife karşılık, net satış 82.4 milyon TL oldu. İhalede faiz ise yüzde 19.73 olarak gerçekleşti. 5 yıl vadeli ihalede ise 1 milyar 845 milyon liralık teklife karşılık net satış 78 milyon lirada kaldı. İhaledeki teklif miktarı, net satışın 25 katına ulaştı. 5 yıllık tahvil ihalesinde faiz, geçen ayki ihaleye göre 3.75 baz puan gerileyerek yüzde 21.42'den 17.67'ye indi. 24 Haziran seçimlerinin ardından kabinenin kurulduğu 9 Temmuz'da gerçekleşen 5 yılılık tahvil ihalesinde faiz yüzde 18.08 olmuştu. Daha sonra gerçekleşen kur saldırısının ardından söz konusu tahvilin yeniden ihraçlarında faiz yüzde 22'yi görmüştü. İki tahvile ROT teklifi 8.2 milyar TL olurken, satış 301 milyon TL olarak gerçekleşti. Kamulara ise 1.5 milyar liralık satış gerçekleştirildi. Hazine'nin toplam borçlanması 1.9 milyar TL oldu.

5 YILLIK İHALEDE FAİZ DÜŞÜYOR

İhale tarihi Faiz oranı (%)

22 Ocak 2018 12.61

12 Şubat 2018 12.47

13 Mart 2018 13.30

17 Nisan 2018 13.60

15 Mayıs 2018 16.61

18 Haziran 2018 17.24

9 Temmuz 2018 18.08

7 Ağustos 2018 22.10

23 Ekim 2018 21.42

12 Kasım 2018 17.6

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