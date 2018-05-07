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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
07.05.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

5 yıldızlı gelir!

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5 yıldızlı gelir!

Oteller için en büyük sıkıntılar arasında devletten 49 yıllığına kiraladıkları arazilerin sürelerinin kısalması yer alıyordu. Geçen hafta resmi gazetede yer alan tebliğ ile kalan sürelerinin yeniden 49 yıla tamamlanmasının önü açıldı. Buna göre 5 yıldızlı oteller süre uzatım talebi için yaklaşık 2.5 milyar TL ödeme yapacak.

KAMU taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılması, kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların satılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı. Buna göre kendilerine devlet tarafından 49 yıllığına tahsis edilen arazilerde otel yapan yatırımcılar kullanılan süre göz önüne alındıktan sonra yeniden bu süreyi 49 yıla uzatabilecek. Yani 49 yıllığına kiralanan bir arazinin 24 yıllık süresi kullanıldıysa, arazi üzerindeki otel yatırımcısı buna 25 yıl daha ekletebilecek. Bunu yapabilmek için ise devlete belli miktarlarda ödeme yapılması gerekiyor. Şartlar otelin yıldız sayısı ve yatak kapasitesine göre değişiyor.

BİR OTEL 14 MİLYON TL
Turizm Yatırımcıları Derneği’nin verilerine göre süre uzatımı yapmak isteyecek 5 yıldızlı otellerdeki yatak kapasitesi yaklaşık 150 bin civarında. Ortalama olarak bu otellerin 25 yıllık süre uzatım talebinde bulunması durumunda devlete ödenecek toplam rakamın 2 milyar 198 milyon 535 bin TL olması bekleniyor. 1000 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otelin 25 yıllık süre uzatım talebi için hesap şöyle yapılıyor. Uzatılacak süre olan 25 yıl, otelin yatak kapasitesi, bir yatağın otele 2018 maliyeti olan 146.500 TL ve peşin ödeme oranı olarak belirlenen binde 4’lük oran birbiriyle çarpılıyor. Çıkan sonuç otelin süre uzatımı için ödeyeceği rakamı ortaya koyuyor. Bu formülle 1000 yataklı 5 yıldızlı bir tesisin 25 yıl daha tahsis süresini uzatmak için ödeyeceği miktar 14 milyon 656 bin 900 TL oluyor.

5 yıldızlı gelir

4 YILDIZ 303 MİLYON TL
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin verilerine göre devlet tahsisli araziler üzerinde yatırımı bulunan otellerin toplam yatak kapasitesi ise 198 bin. Bu yatak kapasitesinin 150 binin 5 yıldızlı olduğu, 4 yıldızlı otellerin yatak kapasitesinin ise yaklaşık 30 bin olduğu belirtiliyor. Yukarıdaki yöntemle hesaplandığında 4 yıldızlı otellerden elde edilecek gelir ise 303 milyon 852 bin TL’yi buluyor. 4 yıldızlı otellerinde 2018 yatak başına düşen maliyeti ise 101 bin 284 TL. Eğer tüm bu oteller kendilerine 49 yıllığına tahsis edilen arazilerde yeniden kiralama usulüyle süreyi uzatmak için başvurursa devletin elde edeceği gelirin yaklaşık 2 milyar 502 milyon 387 bin TL’yi buluyor. 500 yatak kapasitesin sahip 4 yıldızlı bir otelin tahsis süresini 25 yıl daha uzatması halinde ödemesi gereken ücret ise 5 milyon 64 bin 200 TL oluyor.

1000 YATAKLI OTELİN AYLIĞI 48 BİN TL
5 yıldızlı ve1000 yatak kapasiteli bir otelin 25 yıl süre uzatması halinde ödeyeceği ücret 14 milyon 656 bin 900 TL. Ödenen ücret süre uzatımı olan 25 yıla bölündüğünde her yıl için 586 bin 276 TL ödemiş olacak. Aylık üzerinde hesaplama yapıldığında ise 1000 yatak kapasiteli bir otelin bir aylık tahsis uzatma bedeli de 48 bin 856 TL’ye denk gelecek.

5 yıldızlı gelir

HESAP NASIL YAPILDI?
Hesaplamaları yaparken ortalama 25 yıl süre uzatımı yapılması halinde ödenecek tutarları hesapladık. Ancak bunlar otellere göre değişiklik gösterebilir. Bir otelin ilk kiralamasından bu yana 29 yıl geçtiyse, otelin süre uzatımı 20 yıl olacak bu da daha az ödeme yapacağı anlamına geliyor. Eğer 30 yıl uzatacaksa otelin kiralama bedeli olarak ödeyeceği tutar daha da yükseliyor. Bu şekilde düşünüldüğünde devletin tahsisleri uzatma üzerinden elde edeceği gelir de değişiklik gösterebilir.

TAKSİTLİ ÖDENİRSE GELİR ARTACAK
BU hesaplamaları otellerin peşin ödeme yapması durumunda kullanılacağı söylenen yöntemle yaptık. Eğer oteler resmi gazeteden yayınlanan tebliğde yer alan 1’i peşin 4 eşit taksit şeklinde yapması halinde ise devletin kasasına girecek tutar yükseliyor. Eğer taksitli seçenek ile ödeme yapılırsa 5 yıldızlı otellerin ödeyeceği miktar 25 yıl süre uzatımı için 2 milyar 748 milyon 168 bin TL olacak. 4 yıldızlı tesisler için ise ödenecek toplam tutar ise 379 milyon 815 bin liraya yükselecek. Bu durumda devletin kasasına girecek olan toplam tutar 3 milyar 127 milyon 983 bin TL olacak.

5 yıldızlı gelir

YABANCI YATIRIMCI GİRİŞLERİ ARTACAK
YAPILAN düzenlemeyle kalan tahsis sürelerinin 49 yıla uzatılabilmesiyle otellerin, gelişen ve değişen teknolojiye ve müşteri beklentilerine göre yenilenebileceğinin altını çizen Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “Tefriş ve tadilatlarının yapılmasını kolaylaşacak. Öngörülebilirlik sağlayarak doğrudan yabancı yatırım girişleri tetiklenecek. Yeni yatırımlarla değeri ve rekabet gücü artan tesislerin devlete ödeyeceği vergi ve yıllık hasılat miktarı artacak. Yenilemeler dolayısıyla başta inşaat olmak üzere turizmin geriye doğru bağlantılı olduğu sektörlerde ekonomi faaliyeti desteklenecek. Gerek doğrudan yatırım girişlerinin artması, gerek artan döviz gelirleri neticesinde cari açığın finansmanına dolaylı ancak büyük ve sürdürülebilir bir katkı gerçekleşecek. Bu katkı ekonomi genelinde dış finansman ihtiyacının azalması ve daha uygun finansman koşullarının oluşmasıyla ekonomik büyümenin artması anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.

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