5 yıldızlı gelir!

KAMU taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılması, kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların satılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı. Buna göre kendilerine devlet tarafından 49 yıllığına tahsis edilen arazilerde otel yapan yatırımcılar kullanılan süre göz önüne alındıktan sonra yeniden bu süreyi 49 yıla uzatabilecek. Yani 49 yıllığına kiralanan bir arazinin 24 yıllık süresi kullanıldıysa, arazi üzerindeki otel yatırımcısı buna 25 yıl daha ekletebilecek. Bunu yapabilmek için ise devlete belli miktarlarda ödeme yapılması gerekiyor. Şartlar otelin yıldız sayısı ve yatak kapasitesine göre değişiyor.

BİR OTEL 14 MİLYON TL

Turizm Yatırımcıları Derneği’nin verilerine göre süre uzatımı yapmak isteyecek 5 yıldızlı otellerdeki yatak kapasitesi yaklaşık 150 bin civarında. Ortalama olarak bu otellerin 25 yıllık süre uzatım talebinde bulunması durumunda devlete ödenecek toplam rakamın 2 milyar 198 milyon 535 bin TL olması bekleniyor. 1000 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otelin 25 yıllık süre uzatım talebi için hesap şöyle yapılıyor. Uzatılacak süre olan 25 yıl, otelin yatak kapasitesi, bir yatağın otele 2018 maliyeti olan 146.500 TL ve peşin ödeme oranı olarak belirlenen binde 4’lük oran birbiriyle çarpılıyor. Çıkan sonuç otelin süre uzatımı için ödeyeceği rakamı ortaya koyuyor. Bu formülle 1000 yataklı 5 yıldızlı bir tesisin 25 yıl daha tahsis süresini uzatmak için ödeyeceği miktar 14 milyon 656 bin 900 TL oluyor.

4 YILDIZ 303 MİLYON TL

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin verilerine göre devlet tahsisli araziler üzerinde yatırımı bulunan otellerin toplam yatak kapasitesi ise 198 bin. Bu yatak kapasitesinin 150 binin 5 yıldızlı olduğu, 4 yıldızlı otellerin yatak kapasitesinin ise yaklaşık 30 bin olduğu belirtiliyor. Yukarıdaki yöntemle hesaplandığında 4 yıldızlı otellerden elde edilecek gelir ise 303 milyon 852 bin TL’yi buluyor. 4 yıldızlı otellerinde 2018 yatak başına düşen maliyeti ise 101 bin 284 TL. Eğer tüm bu oteller kendilerine 49 yıllığına tahsis edilen arazilerde yeniden kiralama usulüyle süreyi uzatmak için başvurursa devletin elde edeceği gelirin yaklaşık 2 milyar 502 milyon 387 bin TL’yi buluyor. 500 yatak kapasitesin sahip 4 yıldızlı bir otelin tahsis süresini 25 yıl daha uzatması halinde ödemesi gereken ücret ise 5 milyon 64 bin 200 TL oluyor.

1000 YATAKLI OTELİN AYLIĞI 48 BİN TL

5 yıldızlı ve1000 yatak kapasiteli bir otelin 25 yıl süre uzatması halinde ödeyeceği ücret 14 milyon 656 bin 900 TL. Ödenen ücret süre uzatımı olan 25 yıla bölündüğünde her yıl için 586 bin 276 TL ödemiş olacak. Aylık üzerinde hesaplama yapıldığında ise 1000 yatak kapasiteli bir otelin bir aylık tahsis uzatma bedeli de 48 bin 856 TL’ye denk gelecek.

HESAP NASIL YAPILDI?

Hesaplamaları yaparken ortalama 25 yıl süre uzatımı yapılması halinde ödenecek tutarları hesapladık. Ancak bunlar otellere göre değişiklik gösterebilir. Bir otelin ilk kiralamasından bu yana 29 yıl geçtiyse, otelin süre uzatımı 20 yıl olacak bu da daha az ödeme yapacağı anlamına geliyor. Eğer 30 yıl uzatacaksa otelin kiralama bedeli olarak ödeyeceği tutar daha da yükseliyor. Bu şekilde düşünüldüğünde devletin tahsisleri uzatma üzerinden elde edeceği gelir de değişiklik gösterebilir.

TAKSİTLİ ÖDENİRSE GELİR ARTACAK

BU hesaplamaları otellerin peşin ödeme yapması durumunda kullanılacağı söylenen yöntemle yaptık. Eğer oteler resmi gazeteden yayınlanan tebliğde yer alan 1’i peşin 4 eşit taksit şeklinde yapması halinde ise devletin kasasına girecek tutar yükseliyor. Eğer taksitli seçenek ile ödeme yapılırsa 5 yıldızlı otellerin ödeyeceği miktar 25 yıl süre uzatımı için 2 milyar 748 milyon 168 bin TL olacak. 4 yıldızlı tesisler için ise ödenecek toplam tutar ise 379 milyon 815 bin liraya yükselecek. Bu durumda devletin kasasına girecek olan toplam tutar 3 milyar 127 milyon 983 bin TL olacak.

YABANCI YATIRIMCI GİRİŞLERİ ARTACAK

YAPILAN düzenlemeyle kalan tahsis sürelerinin 49 yıla uzatılabilmesiyle otellerin, gelişen ve değişen teknolojiye ve müşteri beklentilerine göre yenilenebileceğinin altını çizen Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “Tefriş ve tadilatlarının yapılmasını kolaylaşacak. Öngörülebilirlik sağlayarak doğrudan yabancı yatırım girişleri tetiklenecek. Yeni yatırımlarla değeri ve rekabet gücü artan tesislerin devlete ödeyeceği vergi ve yıllık hasılat miktarı artacak. Yenilemeler dolayısıyla başta inşaat olmak üzere turizmin geriye doğru bağlantılı olduğu sektörlerde ekonomi faaliyeti desteklenecek. Gerek doğrudan yatırım girişlerinin artması, gerek artan döviz gelirleri neticesinde cari açığın finansmanına dolaylı ancak büyük ve sürdürülebilir bir katkı gerçekleşecek. Bu katkı ekonomi genelinde dış finansman ihtiyacının azalması ve daha uygun finansman koşullarının oluşmasıyla ekonomik büyümenin artması anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.