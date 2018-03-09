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5 yılda 5 bin kadına istihdam

Hürriyet Haber
09.03.2018 - 23:59 | Son Güncelleme:

ÇALIŞMA hayatında kadınlara fırsat eşitliği sağlayacak önemli projelerden biri, enerji sektöründen geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde İŞKUR işbirliği ile yürütülen proje ile Shell&Turcas, 2023 yılına kadar 5 bin kadına istihdam olanağı sağlayacak.

Shell&Turcas ve İŞKUR arasındaki işbirliğine dair Ankara’da gerçekleşen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak da katıldı. Yürütülecek proje ile akaryakıt istasyonlarında erkek egemen olan saha bazlı satış bölümlerinde, kadın çalışan sayısı artırılarak büyük bir değişime imza atılacak. Proje kapsamında kadınlara istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı sağlanacak. Shell&Turcas’ın faaliyet gösterdiği tüm illerde adayların işe alım süreçleri İŞKUR iş ve meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ALBAYRAK: HEDEF YÜZDE 40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kadınların iş gücüne katılma oranının AK Parti iktidarları döneminde yüzde 20’lerden yüzde 34’lere ulaştığını belirterek, “Bu konuda hedef yüzde 40’ların üzeri. 2023 Türkiye’sinde bu çerçevede önemli adımlar atılacak. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak büyük önem arz ediyor” dedi. Mesleklere karşı cinsiyetçi bir yaklaşım gerçekleştirildiğini ve bazı mesleklerin kadın-erkek mesleği olarak ayrıştırıldığını anlatan Albayrak, “Bu çok yanlış bir algı ve tutum. Bu çarpık anlayış, mesleklerin fiziki şartlarının da bu doğrultuda oluşmasına yol açtı. Bu durumun en çok rastlandığı sektörlerinde başında enerji geliyor” diye konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri , işkur , shell&Turca
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