5 yılda 12 bin kişiyi caddeden piste çekti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
22.07.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

5 yılda 12 bin kişiyi caddeden piste çekti

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5 yılda 12 bin kişiyi caddeden piste çekti

EMNİYET Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasından 75 bin 209’u “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan” meydana geldi. Kazaların 15 bin 492’u İstanbul’da meydana gelirken, bu kazalarda 211 kişi öldü, 22 bin 34 kişi de yaralandı.

Aşırı hız, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında yer alırken,Intercity İstanbul Park, otomobil ve motosikletleriyle cadde ve otoyollarda yüksek hızda araç kullananlar için güvenli bir seçenek sunuyor.

İstanbul Park’ın hız tutkularını normal trafik akışında gerçekleştirenler için “Caddede Olmaz Piste Gel” sloganıyla 2013 yılında başlattığı projede bugüne kadar 11 bin 800 kişi otomobilleriyle katıldı.

Intercity İstanbul Park, bu projeyle hız tutkunlarını tehlikeden uzak bir sürüşe davet ederken aynı zamanda yüksek hıza bağlı trafik kazalarının azalmasını da amaçlıyor.

Nisan ayı ile Kasım ayı arasında her ay bir hafta sonu olacak şekilde devam eden Pist Günleri projesi kapsamında hız tutkunu sürücüler  İstanbul Park’ın 5 bin 378 metre uzunluğundaki pistinde 20’şer dakikalık seanslar halinde araçlarını kullanabiliyorlar.

Katılımcılar, Intercity İstanbul Park Pist Günleri’nde 20 dakikalık sürüş için internet üzerinden alımlarda 130 HP ve altı araçlar için 120 TL, 130 HP ve üzeri araçlar için 300 TL ödüyorlar.

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