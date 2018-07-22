5 yılda 12 bin kişiyi caddeden piste çekti
EMNİYET Genel Müdürlüğü verilerine göre 2017 yılında meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasından 75 bin 209’u “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan” meydana geldi. Kazaların 15 bin 492’u İstanbul’da meydana gelirken, bu kazalarda 211 kişi öldü, 22 bin 34 kişi de yaralandı.
Aşırı hız, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında yer alırken,Intercity İstanbul Park, otomobil ve motosikletleriyle cadde ve otoyollarda yüksek hızda araç kullananlar için güvenli bir seçenek sunuyor.
İstanbul Park’ın hız tutkularını normal trafik akışında gerçekleştirenler için “Caddede Olmaz Piste Gel” sloganıyla 2013 yılında başlattığı projede bugüne kadar 11 bin 800 kişi otomobilleriyle katıldı.
Intercity İstanbul Park, bu projeyle hız tutkunlarını tehlikeden uzak bir sürüşe davet ederken aynı zamanda yüksek hıza bağlı trafik kazalarının azalmasını da amaçlıyor.
Nisan ayı ile Kasım ayı arasında her ay bir hafta sonu olacak şekilde devam eden Pist Günleri projesi kapsamında hız tutkunu sürücüler İstanbul Park’ın 5 bin 378 metre uzunluğundaki pistinde 20’şer dakikalık seanslar halinde araçlarını kullanabiliyorlar.
Katılımcılar, Intercity İstanbul Park Pist Günleri’nde 20 dakikalık sürüş için internet üzerinden alımlarda 130 HP ve altı araçlar için 120 TL, 130 HP ve üzeri araçlar için 300 TL ödüyorlar.
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