5 yılda 10 milyon TL yatırım
Faaliyet alanlarındaki değer zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını ifade eden Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, 2014 yılından bu yana, Philip Morris/Sabancı olarak sürdürülebilir tütün üretimi ve iyi tarım uygulamalarına 10 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla şirketin sürdürülebilirlik vizyonu ve tarım konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Altıntaş, dijital tarım uygulamalarının ve teknolojinin üreticilerle buluşturulmasının sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak açısından son derece önemli olduğunu belirtti.
ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ
Tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Altıntaş, “Çalışmalarımızı, tütün tarımına emek veren çiftçilerimize ve onların ailelerine karşı hissettiğimiz sorumluluk bilinciyle yürütüyoruz. Dijital tarım uygulamaları ve teknolojiyle tarımda verimliliği ve kaliteyi artırmayı hedeflerken, çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırmayı da amaçlıyoruz” dedi. Yerli çözüm ortakları ve akademisyenlerle birlikte hayata geçirdikleri “Toprak Verimliliği Haritası” projesi hakkında da bilgi veren Altıntaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ‘Toprak Verimliliği Haritası’ projemizle Türkiye’de tütün yetiştirilen alanların toprak haritasını çıkardık. Verimli ve kaliteli ürün alınması için önemli olan gübreleme konusuna yoğunlaştık. Her toprak tipine uygun olan doğru reçeteyi çıkartmaya çalıştık. Optimum gübre kullanımıyla toprak verimliliği korunup kalite artışı sağlanırken, yanlış gübre kullanımından doğan negatif çevre etkisinin azaltılmasını hedefledik. Dijital tarım uygulamaları ve teknolojiyle bir yandan tarımda verimliliği ve kaliteyi artırmayı hedeflerken, bir yandan da çiftçimizin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İhtiyaç duydukları her konuda destek olarak, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
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