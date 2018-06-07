5. yıl heyecanı başladı
Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) gayrimenkul ödülleri için ilk hazırlıklar başladı. Başvuruların 18 Haziran’da başlayacağı yarışma için sektörün önde gelen isimlerinden oluşan 18 kişilik jürisi ilk kez bir araya geldi.
HÜRRİYET’in öncülüğünde gerçekleşecek olan Sign of the City Awards (SOTCA) gayrimenkul yarışmasının beşincisi için çalışmalar başladı. Kasım ayında gerçekleşecek yarışmanın jüri üyeleri, ilk toplantılarını Divan Otel’de gerçekleştirdi. Jüri Başkanı seçimi, yarışma kategorileri, başvuru ve katılım koşulları ve değerlendirme sürecinin ele alındığı toplantının açılışını Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan yaptı. Tandoğan; gayrimenkul ve inşaat sektörünün en iyi projelerinin seçileceği yarışmanın artık sektör içinde prestij kabul edildiğini ve bu başarının tüm sektöre ait olduğunu söyledi. Tandoğan, “Yarışmanın sektör içinde kabul edilmesi ve benimsenmesi bize büyük sorumluluk kattı. Biz de bu sorumluluğu paylaştığımız değerli jüri üyelerimizle birlikte yarışmanın 5. senesinde yine sektörü şekillendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki SotCA, bu yıl yine rekor katılıma sahip olacak” diye konuştu.
18 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR
Yarışmaya başvurmak isteyen kişi ve kurumlar, 18 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. 01 Ocak 2013-14 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlanmış ya da proje yapım aşamasında olan projeler aday olabilecek. Bir proje sınırsız sayıda kategoride aday olabilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından; EY Türkiye tarafından yapılacak teknik bir değerlendirmeyle, tüm başvuruların katılım koşullarına uygunluğu denetlenecek. Jüri üyeleri, teknik elemeyi geçen projeler arasından, online olarak yapacağı ön eleme yapacak ve her kategori için 5 finalist belirleyecek. İkinci aşamayı geçen 5 proje, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Başvuru yapan projeler, jüri toplantısında değerlendirme sırasında projelerini anlatabilecek. Her kategoriden sadece 1 proje “Sign of the City” seçilecek.
SotCA 2018 KATEGORİLERİ
En iyi Konut Projeleri Kategorisi
En İyi Konut
En İyi Çok Katlı Konut
En İyi Müstakil Konut
En İyi Rezidans
En İyi Ticari Projeler Kategorisi
En İyi Ofis
En İyi Yerel Merkezli AVM
En İyi Bölgesel Merkezli AVM
En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı
En İyi Karma Kullanımlı Proje
En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi
En İyi Sağlık Binası
En İyi Eğitim Binası / Kampüsü
En İyi Sosyo Kültürel Yapı
En İyi Turizm / Hizmet Yapıları
En İyi Ulaşım Hizmetleri / Altyapı Projesi
Kent ve Mimarlık Kategorisi
En İyi Mimari Tasarım (Kamu)
En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )
Genç Mimar Teşvik
En İyi Kentsel Tasarım
En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi
En Yeşil Bina
En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma/Yaşatma Projesi
Diğer Kategoriler
En İyi Pazarlama Kampanyası
En İyi Gayrimenkul Yönetimi
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi
Yılın Fark Yaratanları
JÜRİ BAŞKANLARI SEÇİLDİ
TÜM Jüri üyelerinin oy birliğiyle; Prof. Dr. Güzin Konuk (Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı) ve Prof. Dr. Suha Özkan’ın (World Architecture Community Kurucu Başkanı) geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da eş başkan seçildiler. SotCA 2018 Jürisinde yer alan diğer isimler ise; Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Ali Pamir (Pamir & Soyuer Yönetim Kurulu Başkanı), Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Ayşe Hasol Erktin (Urban Land Institute (ULI) ve Türkiye İcra Kurulu Üyesi & İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Ercan Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Haluk Sur (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili), Doç. Dr. Lale Özgenel (Türk Mimarlar Derneği 1927), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Neşecan Çekici (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü), Zafer Baysal (ULI Turkey Başkanı) oldu.
Lineadecor proje ortaklığında, Schindler Asansör ve Vestel’in platin sponsorluğunda ve Emlak Konut’un katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Sign of the City Awards’a katılacak projeler, yarışma başvurularını http://www.signofthecity.com/ web sitesinden yapabilecekler, aynı zamanda katılım koşulları, bu yılki kategorilerin detayları ve duyurularını başvuru tarihinden itibaren siteden takip edebilecekler.
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