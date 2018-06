5. yıl heyecanı başladı

HÜRRİYET’in öncülüğünde gerçekleşecek olan Sign of the City Awards (SOTCA) gayrimenkul yarışmasının beşincisi için çalışmalar başladı. Kasım ayında gerçekleşecek yarışmanın jüri üyeleri, ilk toplantılarını Divan Otel’de gerçekleştirdi. Jüri Başkanı seçimi, yarışma kategorileri, başvuru ve katılım koşulları ve değerlendirme sürecinin ele alındığı toplantının açılışını Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan yaptı. Tandoğan; gayrimenkul ve inşaat sektörünün en iyi projelerinin seçileceği yarışmanın artık sektör içinde prestij kabul edildiğini ve bu başarının tüm sektöre ait olduğunu söyledi. Tandoğan, “Yarışmanın sektör içinde kabul edilmesi ve benimsenmesi bize büyük sorumluluk kattı. Biz de bu sorumluluğu paylaştığımız değerli jüri üyelerimizle birlikte yarışmanın 5. senesinde yine sektörü şekillendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki SotCA, bu yıl yine rekor katılıma sahip olacak” diye konuştu.

18 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Yarışmaya başvurmak isteyen kişi ve kurumlar, 18 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. 01 Ocak 2013-14 Eylül 2018 tarihleri arasında tamamlanmış ya da proje yapım aşamasında olan projeler aday olabilecek. Bir proje sınırsız sayıda kategoride aday olabilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından; EY Türkiye tarafından yapılacak teknik bir değerlendirmeyle, tüm başvuruların katılım koşullarına uygunluğu denetlenecek. Jüri üyeleri, teknik elemeyi geçen projeler arasından, online olarak yapacağı ön eleme yapacak ve her kategori için 5 finalist belirleyecek. İkinci aşamayı geçen 5 proje, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Başvuru yapan projeler, jüri toplantısında değerlendirme sırasında projelerini anlatabilecek. Her kategoriden sadece 1 proje “Sign of the City” seçilecek.

SotCA 2018 KATEGORİLERİ

En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut

En İyi Çok Katlı Konut

En İyi Müstakil Konut

En İyi Rezidans

En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Ofis

En İyi Yerel Merkezli AVM

En İyi Bölgesel Merkezli AVM

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı

En İyi Karma Kullanımlı Proje

En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi

En İyi Sağlık Binası

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü

En İyi Sosyo Kültürel Yapı

En İyi Turizm / Hizmet Yapıları

En İyi Ulaşım Hizmetleri / Altyapı Projesi

Kent ve Mimarlık Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım (Kamu)

En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )

Genç Mimar Teşvik

En İyi Kentsel Tasarım

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

En Yeşil Bina

En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma/Yaşatma Projesi

Diğer Kategoriler

En İyi Pazarlama Kampanyası

En İyi Gayrimenkul Yönetimi

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Yılın Fark Yaratanları

JÜRİ BAŞKANLARI SEÇİLDİ

TÜM Jüri üyelerinin oy birliğiyle; Prof. Dr. Güzin Konuk (Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı) ve Prof. Dr. Suha Özkan’ın (World Architecture Community Kurucu Başkanı) geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da eş başkan seçildiler. SotCA 2018 Jürisinde yer alan diğer isimler ise; Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı), Ali Pamir (Pamir & Soyuer Yönetim Kurulu Başkanı), Altan Elmas (KONUTDER Başkanı), Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı), Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı), Ayşe Hasol Erktin (Urban Land Institute (ULI) ve Türkiye İcra Kurulu Üyesi & İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Ercan Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı), Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı), Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Haluk Sur (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili), Doç. Dr. Lale Özgenel (Türk Mimarlar Derneği 1927), Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı), Neşecan Çekici (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü), Zafer Baysal (ULI Turkey Başkanı) oldu.

Lineadecor proje ortaklığında, Schindler Asansör ve Vestel’in platin sponsorluğunda ve Emlak Konut’un katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Sign of the City Awards’a katılacak projeler, yarışma başvurularını http://www.signofthecity.com/ web sitesinden yapabilecekler, aynı zamanda katılım koşulları, bu yılki kategorilerin detayları ve duyurularını başvuru tarihinden itibaren siteden takip edebilecekler.