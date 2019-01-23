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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

5 tesiste işlem tamam

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5 tesiste işlem tamam

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı tesisleri açıldı. Operasyonel olarak ihtiyaç duyulan hat bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, uçak içi ürünler deposu, ULD tamir&bakım ve akü şarj alanlarından oluşan 5 tesis, 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek büyük taşınma öncesi tamamlanmış oldu.

TÜRK Hava Yolları (THY), mart ayında gerçekleşecek büyük taşınma öncesi, İstanbul Havalimanı’nda 42 bin 399 metrekare oturum alanı üzerinde, toplam 50 bin 379 metrekare kapalı alana sahip 5 operasyonel tesisin açılışını gerçekleştirdi. Söz konusu 5 tesis; operasyonel olarak ihtiyaç duyulan hat bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, uçak içi ürünler deposu, ULD tamir&bakım ve akü şarj tesislerinden oluşuyor. Ayrıca, inşası son safhaya ulaşan uydu kargo binası, uydu ikram binası, hava tarafı personel geçiş kapısı, TGS yönetim ve yer hizmetleri teçhizat bakım binası, operasyon merkezi (ekip terminal kısmı) toplam 150 bin metrekare kapalı alana sahip tesisler, büyük taşınma öncesi tamamlanarak hizmete hazır hale gelecek. Taşınma sonrası 2. faz tesislerinin inşasına 2019 yılında da devam edecek olan THY, İstanbul Havalimanı operasyonlarını, tüm fazları tamamlandığında yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip, dünyanın en büyük kampüsünden gerçekleştirecek.

HAVACILIĞIN KALBİ ATACAK

Açılışta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Burada unutulmayacak bir iş yapıldı. Üzerinde hiç güneş batmayacak bir havalimanımız oluyor. Dünyanın dört bir yanına buradan ulaşacağız. İstanbul Havalimanı dünyadaki havacılığının kalbinin atacağı bir merkez olacak” dedi. İlker Aycı, THY’nin İstanbul Havalimanı tesislerinin ofislerle birlikte 23 bin metrekare, hangarın sadece 18 bin metrekare olduğunu aktararak, “Her iki taraftan da uçak giriş-çıkışına müsait olarak, iki taraftan da açılır-kapanır inşa edilen Türkiye’deki tek hangardır. Bu açıdan da Atatürk Havalimanı’ndaki hangarlarımızdan bile daha büyük bir hangarı burada açıyoruz. Sadece bu binanın yapımı için 55 bin ton demir işlendi. Burada sıradan bir inşaat yapılmadı. Aynı anda 7 uçak burada bakıma alınabilir” dedi.

5 tesiste işlem tamam

56 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugüne kadar yaptıkları havacılık yatırımının 56 milyar lirayı aştığını vurguladı. Havacılık alanında, dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme kaydettiklerini belirten Turhan, 34 milyon olan yolcu sayısının 210 milyonu aştığını, hedeflerinin 450 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu bildirdi. Turhan, yolcu sayısında Avrupa’da 4’üncü, dünyada 10’uncu sıraya yükseldiklerini kaydederek, “Taşınan yük miktarı 4 milyon tona yaklaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu 11 kat artırarak 110 milyar liraya çıktı” dedi. Daha yapacakları çok iş olduğunu dile getiren Turhan, havacılığın geleceğine ilişkin beklentileri paylaştı. Turhan, “Bu noktada THY’ye ve siz değerli çalışanlarına çok büyük işler düşüyor. THY, şu an ki yaş ortalaması ile Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip. Filosuna ekleyeceği yeni uçaklarla, hizmet kalitesinde zamana yenik düşme riskini bertaraf edecektir. Nihai hedefimiz, tüm dünyayı THY’nin kanatları altına almak ve ülkemizi sivil havacılığın kalbi haline getirmektir” diye konuştu.

700 BİN METREKARE

Taşınma sonrası 2. faz tesislerinin inşasına 2019 yılında da devam edecek olan Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı operasyonlarını, tüm fazları tamamlandığında yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip, dünyanın en büyük kampusundan gerçekleştirecek. İlker Aycı, tesislerin, tüm fazları tamamlandığında milli havayoluna ait devasa bir yerleşke hizmeti verecek kampusun yapım sürecinde bir nevi lokomotif oluşturduğuna işaret ederek, bu bağlamda söz konusu tesislere farklı bir önem atfettiklerini belirtti.

TAŞINMA NASIL OLACAK?

İLKER Aycı, İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci ile ilgili NTV’ye konuştu. Aycı, şu bilgileri verdi: “45 saate ayrılmış taşınma süreci olacak. Buradaki taşınma süresi boyunca özellikle yoğunluğun oluşacağı yer Basın Ekspres yolu üzeri olacak. Çünkü en önemli yol orası şu anda. Gece yarısı 03.00’te başlayacak. Bu 45 saat içerisinde de bazı uçaklarımız boş olarak intikal uçuşu yapacaklar. 170 civarı uçak. Bir kısım uçak da kalktıkları yerden yolcuları alarak gelecekler. İstanbullulardan bizi mazur görmelerini, onların dünyanın en büyük havalimanını kullanmaları esnasında, bu taşınma sürecini geçici olduğunu, sabır göstermelerini rica edeceğim. Basın Ekspres Yolu en önemli yer. Kapanıp kapanmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Bize gösterilen güzergahta, bize verilen saatler arasında biz işimizi, görevimizi yapacağız.”

TURHAN, MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan Bakan Turhan’ın konuşması sırasında sahnede duran bir hostes aniden yere yığıldı. Turhan, konuşmasını bir süre keserek, fenalaşan hostese yardım edilmesini istedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hostesin durumunun iyi olduğu açıklandı.

AKTARMA VE TRANSFER MERKEZİ OLACAK

BAKAN Turhan, İstanbul Havalimanı’nın idealin, hayalin, büyük düşünmenin hayat bulmuş şekli olduğunu belirterek, “Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak” dedi. Burasının 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacağını dile getiren Turhan, İstanbul Havalimanı sayesinde şehrin doğu ile batı, kuzey ile güney ülkeleri arasında aktarma ve transfer merkezi olacağını söyledi. Turhan, Türkiye’nin havacılıkta geldiği yerin adeta bir destan olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu destanın en önemli aktörü şüphesiz THY’dir. Bu destanın değerli olmasının bir nedeni de THY’nin bu başarıyı küresel ligde elde etmiş olmasıdır. Bu ligde rekabet edip de başarıyı yakalamak takdir edersiniz ki her babayiğidin harcı değildir. İnanıyorum ki THY başarılarına hız kesmeden devam edecektir. İnşallah bu tesislerde yürütülecek başarılı hizmetlerle THY, tez zamanda dünyada bilinirlikte ikinci sıradan ilk basamağa çıkacaktır. 30 milyar doları aşan ekonomik değer büyüklüğüne ulaşacaktır, çalışan sayısını 52 binden, 100 binlere çıkaracaktır. Bu hedeflere ulaşmak için hükümet olarak bayrağımızı göklerde taşıyan THY’mize her türlü desteği vereceğimizden şüpheniz olmasın. Bunlar da demek oluyor ki THY’nin kanatları daha da büyüyecek, küresel marka değeri çok daha yukarılara tırmanacaktır.”

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