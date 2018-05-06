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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
06.05.2018 - 22:11, Son Güncelleme:

5 muz, 2 yumurtaya saç kesimi

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5 muz, 2 yumurtaya saç kesimi

Latin Amerika’nın kâbus ekonomisi Venezuela’da gıda ve ilaç kıtlığı uyarıları devam ederken, ekonomik kriz “takas ekonomisi” doğurdu. Bloomberg’in haberine göre, Venezuela’da bir saç kesimi için para yerine 5 muz ve 2 yumurta verilebiliyor.

VENEZUELA’DA siyasi krizin ekonomik yansımaları ve sosyal alanda yarattığı tahribat kısa sürede düzeltilebilecek gibi değil. Her gün değişen fiyatlar, yerel para birimi Bolivar’in dolar karşısındaki değerinde resmi kur ile serbest piyasa arasında 80 kata ulaşan farklılık, eriyen maaşlar ve bir de bunun üstüne eklenen nakit para sıkıntısı, Venezuelalıların yaşamını her açıdan zorlaştırmış durumda. Venezuela’da yaşanan kriz beraberinde gıda kıtlığı gibi temel sorunları da gündeme getiriyor. Bloomberg’in Fabiola Zerpa imzalı haberinde kriz nedeniyle vatandaşlar arasında yaygınlaşan “takas ekonomisi” anlatılıyor. Haberde, “Birinde bir şeyden çok fazla ve başka bir şeyden çok az varsa, bir aranjman yapılabilir. Lise arkadaşlarım ile pirinç için mısır unu, görümcemle yağ için yumurta takas ettim. Sokak satıcıları da takas yapıyorlar, örneğin bir kilo unun ödemesi için bir kilo şeker alıyorlar” deniliyor.

PEÇETE KARŞILIĞI YEMEK
Bloomberg’in haberinde, diş macunundan bebek formülüne her şeyin takas edilmesine olanak tanıyan Facebook sayfaları ve sohbet odası grupları olduğu belirtilerek, “Kırsal kesimde bir berber, avizeağacı, muz veya yumurta için saç kesiyor. Moto-taksi sürücüleri sizi bir karton sigara için gitmeniz gereken yere ulaştırıyor. En sevdiğim Meksika restoranlarından birinin sahipleri, birkaç paket kâğıt peçete karşılığında bir tabak burrito (bir çeşit dürüm), enchilada (böreğe benzeyen acılı bir yemek), tamale (mısır unu ile kıyma ve kırmızıbiberle yapılan Meksika yemeği) ve tako sunuyor. Ofisime yakın bir fast food restoranında, kasada çalışan adam, 800 bin Bolivar ile geri dönme sözüme karşılık, ödemeden tavuk, pilav ve sebze siparişimi alıp gitmeme izin verdi. Bu tür bir güven ile hareket, birkaç yıl önce hiç duyulmamıştı” deniliyor.

5 muz, 2 yumurtaya saç kesimi

HAYIRSEVERLİK ARTIYOR
Haberde, ülkede yaşanan yeni bir şeyin de hayırseverlik olduğunu kaydeden Zerpa, şunları anlatıyor: “ABD’de yaygın olan gıda yardımları ve gönüllülük geleneği ile yetişmedim. Ama şimdi çocuklarımın okulundaki aileler yoksullar için kıyafet topluyor ve komşularım çocuk hastanesi için oyuncak topluyorlar. Mülkiyet hakları avukatı olan dostum Lidia evsizlere ev yapımı çorba dağıtıyor. Bunların tümünü asil bir dayanışma ifadesi olarak düşünmeyi seviyorum.”

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