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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
18.10.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

5 milyon TL’ye 'Aslan' villası

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
5 milyon TL’ye 'Aslan' villası

Galatasaray’ın Riva arsasında inşa edilen ‘Düşler Vadisi’ projesinde satışlar başladı. Projenin müteahhidi ve aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, 2.8 milyar yatırım yapacaklarını açıkladı. İlk etabında 509 villanın yer alacağı projede fiyatlar ise 1 milyon 69 bin ila 5 milyon lira arasında değişiyor.

Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirilecek konut projesinde satışlar başladı. ‘Düşler Vadisi’ adı verilen projede toplam 1500 villa planlanıyor. İlk etapta 509 villada satışlara başladıklarını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, 2.8 milyar yatırım yapacaklarını açıkladı. 45 yıllık inşaat tecrübelerini Riva’ya taşıdıklarını belirten Hakan Yılmaz, “Projemizde birçok sosyal alan ve tesisin yanı sıra birer adet okul ve cami olacak. Proje bir milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, 207 bin metrekarelik kısmı orman alanı olacak. Villa fiyatları da 1 milyon 69 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor” dedi.

3 BİN ÖN TALEP

Projede 1 aydır ön talep topladıklarını ve yaklaşık 3 bin talep geldiğini belirten Yılmaz, Galatasaraylı yöneticiler ve futbolculara da tanıtım yapacaklarını söyledi. Yılmaz, “Fatih Terim ile de görüştük, projeyi haftaya kulübe tanıtacağız. Alım yapmalarını bekliyoruz” dedi. Galatasaray Kongre Üyesi olan Yılmaz, iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu da belirtti ve şunları söyledi: “Ekran başından değil bizzat kulün yanında olarak maçları takip ettik. Geçmiş yıllarda geceden kapıda yatmışlığım da var.” Türkiye’de ilk kez bir spor kulübü arsasında proje geliştirildiğini dile getiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz “ Galatasaray bilinenin aksine, yapılmak istenen algının aksine kendisinin hak etmediği bir varlıkla buralara gelmemiştir. Galatasaray, Mecidiyeköy’den Aslantepe’ye geçtiğinde, Mecidiyeköy’de devletimize milyarlarca para kazandırdı. Biz bundan onur duyarız. Aslantepe’de bomboş arazide bir cazibe merkezi oluşturuldu. Bugün ekonomiye yaklaşık 5 milyar dolarlık katma değer sağladı. Galatasaray hiçbir zaman hiçbir yerde beleşe konmadı, dişiyle, tırnağıyla mücadele ederek bugünlere geldi. Bize buraları kazandıran eski yönetimlere, Sayın Selahattin Beyazıt başkanıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Projede arsa gelirinin yüzde 20’sinin Emlak Konut’a yüzde 80’inin kulübe ait olduğunu belirten Cengiz şunları söyledi: “Burası çok değerli bir arazi. Yaptığımız ilk planda villa sayısı 840’lardaydı, bu sayı bin 500’e çıkartılmış durumda. Biz burada Galatasaray İlkokulu’nun olmasını arzu ediyoruz. Galatasaray 13 branşta faaliyet gösteren bir kulüp, bin 500’e yakın sporcuyu eğitiyoruz. Bir ulusal görevi yerine getiriyoruz. Riva’da bir arazimiz daha var. Orada kayıkhane yapmayı planlıyoruz.”

5 milyon TL’ye Aslan villası

Düşler Vadisi Riva Satış Ofisi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

YENİ TESİS MEVZUATA TAKILDI

FLORYA arsasındaki projede çalışmaların başlamadığını, kulübün yeni yerleşkesine taşınmasında mevzuata takıldıklarını belirten Başkan Mustafa Cengiz, “Devlet eliyle bize tahsis edilen Kemerburgaz’daki alanda maden ruhsatı var. Şimdi Enerji Bakanlığı’nın kuracağı bir komisyonla sorun çözülecek. Bu ay komisyon kararının çıkmasını bekliyoruz. Biz en az 6 sahalı bir tesis planlıyoruz” dedi.

KULÜBE EN AZ 1 MİLYAR GELİR

Galatasaray, Emlak Konut GYO ile arsalarını değerlendirmek için protokol imzalamış ve Emlak Konut bu arsalar için gelir paylaşım ihalesi yapmıştı. Riva ihalesini kazanan Yılmaz İnşaat 3. 8 milyar hasılatı taahhüt etti. Riva’dan arsa karşılığı kulübe gelecek gelir ise 761.6 milyon lira. Galatasaray’ın Florya arsasının da dahil olduğu ihalenin kazananı Öz Er-Ka İnşaat olmuştu. Şirket satış geliri olarak 2 milyar 250 milyon taahhüt etti. Buradan kulübe yaklaşık 238 milyon lira gelecek. Böylece Galatasaray 2 arsadan 1 milyar lira gelir sağlayacak. Eğer projelerden elde edilen hasılat artarsa Galatasaray’ın geliri de artacak.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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