5 milyon çalışan tasarruf ediyor
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bugüne kadar 15 milyon çalışanın Bireysel Emeklilik Sistemi ile otomatik katılım sayesinde tanıştığını belirterek, hali hazırda 5 milyon 22 bin çalışanın otomatik BES’te kalmayı tercih ettiğini söyledi.
Sincek, “Sistemde 4.8 milyar TL fon birikti. Sistem tanındıkça cayma oranları da düşüyor. Son olarak bu ay, çalışan sayısı 5-9 arası olan işletmeler de sisteme dahil olmaya başlıyor. Katılım Emeklilik olarak web sitemiz üzerinden online otomatik katılım başvurusu yapabilme imkanı sunuyoruz. Ayrıca bizden hizmeti alan şirketler internet şubemiz üzerinden otomatik katılım işlemlerini kolayca takip edebiliyor” dedi. Sincek, şirket olarak sözleşme sayılarının 533 bine ulaştığını da ifade ederek, emeklilik fon büyüklüğünün 1 milyar 546 milyon TL’ye yükseldiğini kaydetti.
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