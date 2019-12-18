5 milyar liralık yapılandırma... 4 şirket bankalarla borçları konusunda anlaştı

Ekim-kasım döneminde 56 büyük ölçekli firma finansal yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Bunlardan iki gruba ait 4 firmanın borcu yapılandırıldı. Yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5 milyar lira.

4.9 MİLYAR LİRASI ENERJİ

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan şirketler için getirilen finansal yeniden yapılandırmanın ilk sonuçları alındı. Uygulama 25 milyon lira ve üzerindeki borçları büyük ölçekli yapılandırma, altındaki borçları da küçük ölçekli yapılandırma olarak yürütülüyor. Bankalar Birliği 14 Ekim tarihinde 25 milyon üstü kredi borçları için yapılandırma sürecini, 8 Kasım tarihinden itibaren de küçük ölçekli yapılandırma sürecinin başladığını duyurdu. İlk sonuçlar da çıktı. Bankalar Birliği finansal yeniden yapılandırma uygulamalarını büyük ölçekli ve küçük ölçekli uygulama olarak ayrı ayrı duyurmaya başladı. Alacaklı kuruluşlar tarafından iletilen verilere göre ekim-kasım döneminde büyük ölçekli uygulama kapsamına 22 gruptan 56 adet firma alındı. Ekim ayında 4 gruptan 12 firma, kasım ayında da 18 gruptan 44 firma yapılandırmaya alındı. Kapsama giren firmalardan 2 gruba ait 4 firmayla finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi bağıtlandı. Bunlardan bir tanesi enerji, 3 tanesi de turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 4’ü de Marmara bölgesinde bulunuyor. Yapılandırılan 5 milyar 72 milyon liralık kredinin 4 milyar 934 milyon lirası enerji sektöründe ismi açıklanmayan bir şirkete ait. Kalan 137 milyon lirası da turizm sektörüne faaliyet gösteren 3 şirkete ait. 25 milyon liranın altında borcu bulunanlardan ise kasımda 6 gruba ait 16 adet firma kapsama alındı. Bu firmalarla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

YAPILANDIRMA NASIL OLUYOR?

Borçluların kredi borçlarının vadelerini uzatmak, yenilemek amacıyla yapılandırma uygulanıyor. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçlularda mali durumlarının itfa planına bağlanan borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şartı aranıyor. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular yeniden yapılandırma kapsamına alınmıyor. Alacaklı kuruluşlar konsorsiyum oluşturuyor. 25 milyon liranın altındaki borçlarda en uzun vade 60 ay olabiliyor. Azami 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebiliyor. Taksitlerin aylık olması esas olmakla birlikte, sektörel olarak fon yaratma imkanları dikkate alınarak daha uzun taksit aralıkları belirlenebiliyor. Faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabiliyor.