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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

5 milyar liralık turizm yatırımına teşvik

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5 milyar liralık turizm yatırımına teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, geçen yıl sabit yatırım tutarı toplam 5 milyar lira olan 270 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 5 bin 914 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu belgeler kapsamında 157 milyar 296 milyon lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 255 bin 7 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü. 

Aynı dönemde hizmet sektöründe sabit yatırım tutarı 64 milyar 865 milyon lira olan bin 598 projeye teşvik belgesi verilirken, turizm bu alanda öne çıkan alt sektörlerden biri oldu. 

Bakanlık tarafından geçen yıl, cari açığın sürdürülebilir seviyeye indirilmesinde önemli rol oynayan sektöre yönelik sabit yatırım tutarı toplam 5 milyar lira olan 270 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projeler tamamlandığında 11 bin 177 kişilik istihdam planlandı. 

Turizm sektöründe bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 259'u yerli, 11'i yabancı sermayeli projelerden oluştu. 

Söz konusu sektörde 209 yeni yatırım için teşvik belgesi verilirken, bu projelerin yatırım tutarı 4 milyar 244 milyon lira olarak hesaplandı. 

TURİZMDE EN ÇOK TEŞVİK MARMARA BÖLGESİ'NE

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, 5, 4, 3 ve 2 yıldızlı otellerle, butik otel, özel konaklama tesisleri, dağ evleri ve öğrenci yurtlarından oluştu. 

Bölgelere göre incelendiğinde, geçen yıl turizm yatırımlarına yönelik en çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge Marmara oldu. Geçen yıl Marmara Bölgesi'ndeki 66 yatırım projesine teşvik belgesi verildi ve bunların sabit yatırım tutarı 1 milyar 343 milyon olarak kayıtlara geçti. 

Marmara Bölgesi'ni 56 teşvik belgesiyle Akdeniz, 53 belgeyle Karadeniz, 45 belgeyle Ege izledi. 

Aylık olarak incelendiğinde geçen yıl ocak ayında 32 proje için 379 milyon liralık, şubatta 26 proje için 222 milyon liralık, martta 29 proje için 635 milyon liralık, nisanda 25 proje için 666 milyon liralık, mayısta 24 proje için 196 milyon liralık, haziranda 17 proje için 301 milyon liralık yatırıma teşvik belgesi düzenlendi. 
Geçen yılın ikinci yarısında da temmuzda 15 proje için 248 milyon liralık, ağustosta 14 proje için 255 milyon liralık, eylülde 29 proje için 413 milyon liralık, ekimde 14 proje için 279 milyon liralık, kasımda 18 proje için 462 milyon liralık, aralıkta 27 proje için 961 milyon liralık yatırıma teşvik belgesi verildi. 

Söz konusu projelere, başvuruya göre, "KDV istisnası, vergi indirim oranı, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi teşvikler veriliyor. 

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