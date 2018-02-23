5 günde 170 milyon liralık tekne satıldı: Fuar ünlü akınına uğradı

VİAPORT Marina’da devam eden Boat Show Eurasia Tuzla Fuarı’nda 5 günde 170 milyon TL’lik değere sahip 147 teknenin satışının yapıldığı ifade edildi.

Pazar gününe kadar açık olacak fuarda fiyatları 1800 TL ile 4 milyon TL arasında değişen tekneler satıldı. İlk 5 günde yaklaşık 30 bin kişi fuarı ziyaret ederken, Absolute Navetta 73 Fuarın ilk günü ilk bir saat içinde 3 Milyon 500 bin Euro’ya alıcısını buldu.

Fuarın en pahalı teknelerinden biri olan 50 milyon lira değerindeki Dubai yapımı Majesty 110 için de 3 Türk alıcı ile görüşüldüğü ileri sürüldü. Fuarda, Katar’dan 5, ABD’den 4, Lübnan’dan 3 ve İngiltere’den 2 ziyaretçi tekne satın aldı. Fuarı ,Türkiye’den iş ve sanat camiasının önde gelen isimleri de ziyaret etti.

Fuara giden ühlü isimler

- Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar

- Nefise Karatay ve Yusuf Day

- Pınar Altuğ

- Mehmet Aslan

- Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan

- Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç





