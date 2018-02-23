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5 günde 170 milyon liralık tekne satıldı: Fuar ünlü akınına uğradı

EKONOMİ SERVİSİ
23.02.2018 - 15:34 | Son Güncelleme:

5 günde 170 milyon liralık teknenenin satışının yapıldığı Boat Show Eurasia Tuzla Fuarı iş ve sanat dünyasından isimleri de ağırladı. Fuarı ziyaret eden isimler arasında Şahan Gökbakar, Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar, Nefise Karatay ve Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç yer aldı.

VİAPORT Marina’da devam eden Boat Show Eurasia Tuzla Fuarı’nda 5 günde 170 milyon TL’lik değere sahip 147 teknenin satışının yapıldığı ifade edildi.

Pazar gününe kadar açık olacak fuarda fiyatları 1800 TL ile 4 milyon TL arasında değişen tekneler satıldı. İlk 5 günde yaklaşık 30 bin kişi fuarı ziyaret ederken, Absolute Navetta 73 Fuarın ilk günü ilk bir saat içinde 3 Milyon 500 bin Euro’ya alıcısını buldu.

Fuarın en pahalı teknelerinden biri olan 50 milyon lira değerindeki Dubai yapımı Majesty 110 için de 3 Türk alıcı ile görüşüldüğü ileri sürüldü. Fuarda, Katar’dan 5, ABD’den 4, Lübnan’dan 3 ve İngiltere’den 2 ziyaretçi tekne satın aldı. Fuarı ,Türkiye’den iş ve sanat camiasının önde gelen isimleri de ziyaret etti.

Fuara giden ühlü isimler
- Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar
- Nefise Karatay ve Yusuf Day
- Pınar Altuğ
- Mehmet Aslan
- Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan
- Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç
5 günde 170 milyon liralık tekne satıldı: Fuar ünlü akınına uğradı

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