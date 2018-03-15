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5 bin esnaftan Afrin'e 'Zeytin Dalı'

Aysel ALP/ HATAY
15.03.2018 - 17:38 | Son Güncelleme:

Gümrük Bakanlığı koordinasyonunda, TESKOMB ve TESK'in organizasyonuyla 81 ilden yaklaşık 5 bin esnaf Afrin'e "Zeytin Dalı" uzattı. Esnaf, heybelerini gönüllerinden kopan gıda, temizlik, giyecek, oyuncak gibi yardım malzemeleriyle doldurdu. Üç tır malzeme dün Hatay'dan Afrin'e gönderildi.

 Afrin'de terörden arındırılan bölgede bulunan Suriyeliler'e ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve esnaf tarafından Afrin’e uğurlandı. 5 bin esnaftan Afrine Zeytin Dalı
Türkiye'nin başkasının toprağında gözünün olmadığının altını çizen Tüfenkci, burada sivil kayıp olduğunu öne süren Avrupalıları, gerçek sivil kayıpları görmeye bölgeye davet etti.

5 bin esnaftan Afrine Zeytin Dalı

Tırların uğurlanmasının ardından esnafla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, esnafa verilen destekleri anlattı. 2002’de kredi kullanan esnaf sayısının 63 binken bugün 452 bine çıktığının altını çizen Tüfenkci, kredi bakiyesinin de 25 milyar lirayı aştığını söyledi.
Esnafa sağlanan vergi muafiyeti ve diğer desteklerden bahseden Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece AVM’den e-ticaret sitesinden şikayet yetmez. Birşeyler yapmak lazım. 2,5 milyon esnafımızı kapsayacak şekilde e- PTTAVM platformu kuracağız. Sizi de oraya taşıyacak, dünyanın dört bir yanından sipariş alacaksınız. Ptt de bunu sizin için indirimli taşıyacak. Bu uygulamalarla ihracat, markalaşma ve pazarlama konularındaki kapasiteniz daha da artacak.”

 

 

Etiketler: TESKOMB , tesk
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