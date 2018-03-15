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5 bin 412 TL'ye kadar primler devletten

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

Yeni torba tasarısı bilişim ve imalat sektörlerinde faliyet gösterenlere prim musluklarını sonuna kadar açıyor. Maaşı 5412 TL'ye kadar olan çalışanların primleri devlet tarafından karşılanacak. Normal bir çalışan için verilecek destek de 883 TL'yi bulacak

Meclis'te görüşmeleri devam eden torba tasarı işverene büyük teşvikler getiriyor. Yeni çalışanların tüm prim ve vergileri devlet tarafından ödenecek. Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen'in haberine göre, normal bir çalışan için verilecek rakam asgari ücret üzerinden 883 lirayı bulacak. Bilişim ve imalat sektörlerinde yeni eleman alındığında ödenecek teşvik asgari ücret ile sınırlanmayacak. Yani maaşı 5412 TL'ye kadar olan çalışanların da primini devlet ödeyecek.

İŞKUR'A BAŞVURU ŞART

Tasarıdaki yenilikleri yorumlayan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Güngören Temsilcisi Tuncay Özen "Teşviklerden yararlanmak için işverenin bir önceki yılda çalıştırdığı işçi sayısına ilave olarak eleman alması gerekiyor. Alınacak bu kişinin de iş bulma kurumuna kayıtlı olup son üç ayda herhangi bir yerde 10 günden fazla sigortalı çalışmamış olması kuralı var. Diğer sektörler için verilecek prim teşviği ise 2029 TL" dedi.

1 SENDEN 1 BENDEN

Paketteki küçük ve orta ölçekli işletmeler için ilave istihdam edilecek her bir işçi için 'Bir senden bir benden' kuralına da dikkat çeken Özen şöyle konuştu: "İşçilerden birinin primini devlet, birini işveren ödeyecek. Burada da İşkur'a kayıt ilk şart. Kişinin 2018'de işe alınmış olması ve 25 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Ayrıca 10 gün kuralı burada da var. Bir iş yerinde en fazla 2 sigortalı bu destekten yararlanacak."

GERİYE DÖNÜK PRİM

Tuncay Özen, bu şartlar altında eleman almış ancak hiçbir teşvikten yararlanmak için SGK'ya başvuruda bulunmamış kişilere de 6 aylık fırsat tanındığını söyledi. Özen, "Vatandaş eleman almış ancak teşvikten haberi olmamış olabilir. İşverenin 6'ncı aya kadar bu teşvikleri geriye dönük olarak kuruşu kuruşuna alma hakkı var" açıklamasında bulundu.

Etiketler: Tuncay Özen , İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , Para ödeme
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