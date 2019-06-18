5 aylık bütçe açığı 66.5 milyar lira
Geçen yıl mayıs ayında 2.7 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl mayıs ayında 12.1 milyar lira açık verdi. Böylece beş aylık bütçe açığı 66.5 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl beş aylık dönemde bütçe 20.5 milyar lira açık vermişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre bütçe giderleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 artışla 83.6 milyar lira, gelirler ise yüzde 2.2 artışla 71.6 milyar lira oldu. Mayıs ayında vergi gelirleri yüzde 2.3 azalarak 59.8 milyar lira oldu. Vergi türleri itibarıyla mayıs ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; ithalde alınan KDV yüzde 24, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22.6, damga vergisi yüzde 10.2, gelir vergisi yüzde 7.8 ve harçlar yüzde 6.8 oranında artarken; dahilde alınan KDV yüzde 40.1, kurumlar vergisi yüzde 19.3 ve özel tüketim vergisi yüzde 3.4 azaldı.
Yılın ilk beş ayında bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 28.4 artışla 414 milyar lira, bütçe gelirleri yüzde 15 artışla 347.5 milyar lira, vergi gelirleri de yüzde 4.3 artışla 262.8 milyar lira oldu. 5 aylık dönemde dahilde KDV yüzde 20.5 geriledi. Özel tüketim vergisindeki gerileme ise yüzde 6.8 oldu. Dahilde KDV’de bütçe hedefi 70.6 milyar lira. 5 ayda elde edilen 19.8 milyar liralık hedefin yüzde 28.1’i.
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