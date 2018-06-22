5 ayda rekor
Türkiye’ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 artarak 11.5 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 11.5 milyon yabancı turist sayısıyla ilk 5 aylık veriler dikkate alındığında tüm zamanların rekorunun kırılmış olduğunu söyledi.
TÜRKİYE turizmi kötü günleri geride bırakıyor. 2016’da hem turist sayıları hem de gelirlerde dip yapan turizm sektöründe 2018’in ilk 5 ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. Turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün ilk 5 ayı da geride kalmış oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm istatistiklerini geçen nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde kurulan Turizm İstişare Kurulu’nun (TİK) organizasyonunda açıkladı. 2015-2016 yılında çeşitli nedenlerle Türkiye’nin turizmde dibe vurduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, geçen yıl ise 32 milyon turist geldiğini, turizm gelirinin ise 26.5 milyar dolar seviyelerine çıktığını hatırlattı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda tüm yılların rekorunun kırıldığını belirten Kurtulmuş, “Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30.8 artarak 11.5 milyona ulaştı. Bunu yeterli görmüyoruz. Kişi başına düşen turizm gelirlerini arttırmak nitelikli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.
2023 HEDEFİNE REVİZE
2017’de turizmde muhteşem bir geri dönüş olduğuna dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Bu geri dönüşten ilham alarak 2018 yılının hedefini 40 milyon kişi olarak koymuştuk. 2018’de inşallah 40 milyonu da aşacağız. Seçimlerden sonra 2023 hedeflerini de revize etme imkanımız olacak. 2023 yılı için 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri koymuştuk. Bu hedefleri seçimlerden revize edeceğiz” diye konuştu.
Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a Türkiye’nin 2023 yılı turizm geliri hedefi olan 50 milyar dolarlık sembolik bir çek hediye edildi.
AKM’DEKİ GÖSTERİLER İZLENEBİLECEK
2017 Temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanı olduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, ilk olarak sektörle ilgili çok fazla bir şey bilmediğini ancak yaptığı temaslar sonucunda sektör ile ilgili birikime ve deneyime sahip olduğunun altını çizdi. Bakanlık olarak yaptıkları projelerden bahseden Bakan Kurtulmuş, “Kuleli Askeri Lisesi’ni müze haline dönüştürüyoruz. Bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin eserlerine ev sahipliği yapacak. Taksim’de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilenen oyunlar ve etkinlikler meydan düzenlenmesinin ardından dışarıdan izlenebilecek. Rami Kışlası’nı bir kültür sitesi haline getiriyoruz. Ayrıca Topkapı Sarayı’nda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Burası da ağırladığı turist sayısı bakımında rekora gidiyor” dedi.
‘KURUL SEKTÖRE CANLILIK KATACAK’
TURİZM İstişare Kurulu (TİK) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, “Kurul sektöre ciddi bir canlılık kazandıracak. Üçüncü toplantımızı gerçekleştirdik. TİK, sektörde ortaya çıkan sinerjisinin artmasını sağlayacak” dedi. TİK, 8 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek oluşturuldu. Kurulda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD), Turist Rehberleri Birliği(TUREB), Deniz Turizmi Birliği (DTB), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nin (TURYİD) bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle