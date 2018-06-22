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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
22.06.2018 - 21:29, Son Güncelleme:

5 ayda rekor

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5 ayda rekor

Türkiye’ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.8 artarak 11.5 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 11.5 milyon yabancı turist sayısıyla ilk 5 aylık veriler dikkate alındığında tüm zamanların rekorunun kırılmış olduğunu söyledi.

TÜRKİYE turizmi kötü günleri geride bırakıyor. 2016’da hem turist sayıları hem de gelirlerde dip yapan turizm sektöründe 2018’in ilk 5 ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. Turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün ilk 5 ayı da geride kalmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, turizm istatistiklerini geçen nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde kurulan Turizm İstişare Kurulu’nun (TİK) organizasyonunda açıkladı. 2015-2016 yılında çeşitli nedenlerle Türkiye’nin turizmde dibe vurduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, geçen yıl ise 32 milyon turist geldiğini, turizm gelirinin ise 26.5 milyar dolar seviyelerine çıktığını hatırlattı. Ocak-mayıs dönemini kapsayan ilk 5 ayda tüm yılların rekorunun kırıldığını belirten Kurtulmuş, “Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30.8 artarak 11.5 milyona ulaştı. Bunu yeterli görmüyoruz. Kişi başına düşen turizm gelirlerini arttırmak nitelikli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

5 ayda rekor

2023 HEDEFİNE REVİZE
2017’de turizmde muhteşem bir geri dönüş olduğuna dikkat çeken Numan Kurtulmuş, “Bu geri dönüşten ilham alarak 2018 yılının hedefini 40 milyon kişi olarak koymuştuk. 2018’de inşallah 40 milyonu da aşacağız. Seçimlerden sonra 2023 hedeflerini de revize etme imkanımız olacak. 2023 yılı için 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri koymuştuk. Bu hedefleri seçimlerden revize edeceğiz” diye konuştu.

5 ayda rekor
Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a Türkiye’nin 2023 yılı turizm geliri hedefi olan 50 milyar dolarlık sembolik bir çek hediye edildi.

AKM’DEKİ GÖSTERİLER İZLENEBİLECEK
2017 Temmuz ayında Kültür ve Turizm Bakanı olduğunu hatırlatan Numan Kurtulmuş, ilk olarak sektörle ilgili çok fazla bir şey bilmediğini ancak yaptığı temaslar sonucunda sektör ile ilgili birikime ve deneyime sahip olduğunun altını çizdi. Bakanlık olarak yaptıkları projelerden bahseden Bakan Kurtulmuş, “Kuleli Askeri Lisesi’ni müze haline dönüştürüyoruz. Bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin eserlerine ev sahipliği yapacak. Taksim’de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sergilenen oyunlar ve etkinlikler meydan düzenlenmesinin ardından dışarıdan izlenebilecek. Rami Kışlası’nı bir kültür sitesi haline getiriyoruz. Ayrıca Topkapı Sarayı’nda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Burası da ağırladığı turist sayısı bakımında rekora gidiyor” dedi.

5 ayda rekor

‘KURUL SEKTÖRE CANLILIK KATACAK’
TURİZM İstişare Kurulu (TİK) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, “Kurul sektöre ciddi bir canlılık kazandıracak. Üçüncü toplantımızı gerçekleştirdik. TİK, sektörde ortaya çıkan sinerjisinin artmasını sağlayacak” dedi. TİK, 8 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek oluşturuldu. Kurulda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmecileri Derneği (TÖSHİD), Turist Rehberleri Birliği(TUREB), Deniz Turizmi Birliği (DTB), Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nin (TURYİD) bulunuyor.

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