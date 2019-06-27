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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.06.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

5 Aralık'tan itibaren başlayacak... Yeni sigara paketleri ortaya çıktı!

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5 Aralık'tan itibaren başlayacak... Yeni sigara paketleri ortaya çıktı!

Tütün ürünlerinde standart paket uygulamasına 5 Aralık'tan itibaren geçilmesi planlanırken, paketler üzerinde yer alacak resimli sağlık uyarıları, genel uyarılar ve bilgi mesajı belirlendi. Paketlerde, "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı bulunacak. Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 ayrı resimli uyarı mesajı da yer alacak.

Sigara paketlerinin üzerindeki uyarı alanının yüzde 85'e çıkartılacağı ve marka logolarının kaldırılacağı yeni dönem için geri sayım sürerken, bu paketlerin üzerinde yer alacak resimli sağlık uyarıları ve bilgi mesajları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle, sigarada standart paket uygulamasına geçiş için hazırlıklar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı görüşü alınarak çıkarılan ve 5 Aralık'tan itibaren uygulamaya girecek Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile standart sigara paketleriyle çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

5 Aralıktan itibaren başlayacak... Yeni sigara paketleri ortaya çıktı
Düzenlemeyle Türkiye'de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85'e çıkarılıyor ve paketin her iki yüzeyine de birleşik (resimli) sağlık uyarısı konuluyor.

Ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı getiriliyor. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamıyor. Düzenlemeye göre eski ürünler 5 Ocak 2020'den sonra piyasada bulundurulamayacak.

5 Aralıktan itibaren başlayacak... Yeni sigara paketleri ortaya çıktı
HEM BİLGİ HEM RESİM OLACAK

Tütün Mamulleri ve Alkol Dairesince tütün mamulleri paketlerinde uygulanacak resimli sağlık uyarıları, genel uyarılar ve bilgi mesajlı belirlendi.  Buna göre, sigara paketleri üzerinde, "Sigara içmek öldürür-hemen bırakın", sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinde ise "Tütün içmek öldürür-hemen bırakın" genel uyarıları yer alacak.

Paketlerde, bilgi mesajı olarak "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı da bulunacak.  Paketler için 14 ayrı resimli sağlık uyarısı belirlendi. Caydırıcı görüntülerle birlikte oluşturulan resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

5 Aralıktan itibaren başlayacak... Yeni sigara paketleri ortaya çıktı
- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."
- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."
- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."
- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."
- "Sigara en büyük inme nedenidir."
- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."
- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."
- "Sigara içenler genç yaşta ölür."
Standart sigara paketleriyle çeşitli renklerden ve grafik tasarımlarından dolayı çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması, sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması hedefleniyor. 

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