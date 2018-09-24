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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
24.09.2018 - 15:22, Son GÃ¼ncelleme:

5 AdÄ±mda NasÄ±l Kredi AlÄ±nÄ±r?

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5 AdÄ±mda NasÄ±l Kredi AlÄ±nÄ±r?

TÃ¼ketici kredileri artÄ±k pek Ã§oÄŸumuz iÃ§in ihtiyaÃ§ haline geldi. Ã–zellikle konut ve taÅŸÄ±t alÄ±mlarÄ±nda, bir anda toplu para Ã§Ä±kartmak zor olduÄŸundan insanlar bankalardan kredi Ã§ekmeyi tercih ediyorlar...

Hangikredi.com tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bu yazÄ±da ilk kez kredi Ã§ekecek olanlar iÃ§in kredi sÃ¼reci adÄ±m adÄ±m aÃ§Ä±klanÄ±yor.

1 â€“ KREDÄ° Ä°HTÄ°YACINIZI BELÄ°RLEYÄ°N

Ä°lk adÄ±m kredi ihtiyacÄ±nÄ± belirlemek. Bankalar farklÄ± ihtiyaÃ§lara uygun olarak, bireysel tÃ¼ketici kredileri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda farklÄ± kredi Ã¼rÃ¼nleri sunuyor. Bu Ã¼rÃ¼nler Ã¼Ã§ ana baÅŸlÄ±k altÄ±nda toplanÄ±yor: Konut kredisi, ihtiyaÃ§ kredisi, taÅŸÄ±t kredisi. Bu Ã¼Ã§ ana kredi kategorisi de alt kategorilere bÃ¶lÃ¼nÃ¼yor. Bunun amacÄ± tÃ¼keticilere daha iyi hizmet verebilmeyi saÄŸlamak. Bu nedenle Ã¶ncelikle ihtiyacÄ±nÄ±za yÃ¶nelik doÄŸru kredi tÃ¼rÃ¼nÃ¼n hangisi olduÄŸunu belirlemenizde fayda var.

2 â€“ EN AVANTAJLI KREDÄ°YÄ° BULUN

Bir sonraki adÄ±m en avantajlÄ± kredi seÃ§eneÄŸini bulmak. En avantajlÄ± kredi nedir peki? Bankalar krediyi belli bir faiz oranÄ± ile verirler. Faiz oranÄ± ne kadar dÃ¼ÅŸÃ¼k olursa geri Ã¶deyeceÄŸiniz miktar da o kadar azalÄ±r. Geri Ã¶deyeceÄŸiniz miktarÄ± etkileyen sadece faiz oranÄ± deÄŸil elbette. Dosya masrafÄ±, sigorta, ekspertiz Ã¼creti gibi Ã¼cretler de geri Ã¶deyeceÄŸiniz tutarÄ± etkiler. Bu nedenle kredi faiz oranÄ± ile birlikte diÄŸer tutarlarÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmanÄ±z gerekir. Toplayacak olursak en uygun krediyi bulmak iÃ§in dikkat etmeniz gereken noktalar ÅŸunlar:

- Kredi faiz oranÄ±

- YÄ±llÄ±k maliyet oranÄ±

- Dosya masrafÄ±

- Ekspertiz Ã¼creti

- Hayat sigortasÄ±

TÃ¼m bu Ã¼cretleri kapsayan detaylÄ± bir araÅŸtÄ±rma iÃ§in ÅŸube ÅŸube dolaÅŸmanÄ±za ise hiÃ§ gerek yok. Hangikredi.comâ€™un kredi hesaplama aracÄ±ndan yararlanarak kredi hesaplama iÅŸlemi yapabilirsiniz. Hesaplama aracÄ±na Ã§ekmek istediÄŸiniz kredi tutarÄ± ve vadesini yazarak hesaplama yaparak kriterlerinize uygun Ã¼rÃ¼nleri tek sayfada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilir, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rabilir ve baÅŸvuruda bulunabilirsiniz.

3 â€“ KREDÄ° BAÅžVURUSU

Kredi Ã¼rÃ¼nlerini incelediniz, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±nÄ±z, tÃ¼m Ã¼rÃ¼nleri tek tek deÄŸerlendirdiniz ve bÃ¼tÃ§enize uyan bir seÃ§enek buldunuz. Åžimdi sÄ±rada baÅŸvuru adÄ±mÄ± var. Kredi baÅŸvurusu iÃ§in kiÅŸinin iÅŸine ve Ã§alÄ±ÅŸma durumuna gÃ¶re banka tarafÄ±ndan ÅŸu belgeler talep edilebilir:

- NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisi

- MaaÅŸ bordrosu, emeklilik belgesi, firma belgesi (vergi levhasÄ± vs.), Ã§iftÃ§i belgesi vb.

- Ä°kametgah ya da adres gÃ¶steren fatura

- Gelir kaynaÄŸÄ±nÄ±z kira ise kira gelir belgesi

- Gelir kaynaÄŸÄ±nÄ±z mevduat ise mevduat getirisine iliÅŸkin belge

AyrÄ±ca konut kredisi baÅŸvurusunda almak istediÄŸiniz konuta ait tapu fotokopisi, taÅŸÄ±t kredisi baÅŸvurusunda ise proforma fatura istenir.

4 -ÂKREDÄ° DEÄžERLENDÄ°RME

BaÅŸvurunuzu yaptÄ±ktan sonra krediniz deÄŸerlendirme sÃ¼recine girer. Bankalar bu sÃ¼reÃ§te sizin kredi notunuzu inceler, belgelenebilir gelir durumunuza ve sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼renize bakar. Kredi notu sizin bankalarla olan geÃ§miÅŸinizi detaylÄ± bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klayan verilerden oluÅŸan bir puan tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Bankalardan kredi alabilmeniz iÃ§in kredi notunuzun bankanÄ±n belirlediÄŸi alt sÄ±nÄ±rÄ±n Ã¼stÃ¼nde olmasÄ± gerekir.

5 â€“ KREDÄ°NÄ°ZÄ° KULLANABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

BankanÄ±n sizin iÃ§in gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belgelerle birlikte, ÅŸubeye yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z baÅŸvuru incelenir ve onaylanÄ±rsa artÄ±k kredinizi kullanabilirsiniz demektir. Kredinin tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re deÄŸiÅŸmekle birlikte sÃ¶zleÅŸme imzalamanÄ±z gerekebilir. Kredi baÅŸvurunuz onaylandÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ekmek istediÄŸiniz tutar hesabÄ±nÄ±za yansÄ±tÄ±lÄ±r. Konut ve taÅŸÄ±t kredilerinde ise satÄ±n alma iÅŸlemi iÃ§in bir banka yetkilisi satÄ±n alma sÄ±rasÄ±nda hazÄ±r bulunarak kredinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlar.

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